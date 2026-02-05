  1. Ekonomim
Arjantin ile ABD'nin kritik minerallerin tedarikinin güçlendirilmesine ilişkin anlaşmaya vardığı bildirildi.

ABD ile Arjantin kritik minerallerin tedarikine yönelik anlaşma imzaladı
Arjantin Dışişleri Bakanlığından, Washington ile imzalanan kritik mineraller anlaşmasına dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın, Arjantin için ekonomik ve üretim odaklı büyüme açısından önemli bir fırsat sunduğu belirtildi.

Anlaşma ile iki ülkenin stratejik ortaklıklarını teyit ettiğine işaret edilen açıklamada, tarafların güvenli, güçlü ve rekabetçi bir tedarik zinciri geliştirme konusundaki kararlılıklarını da vurguladıkları kaydedildi.

