ABD ile Avustralya arasında kritik mineraller anlaşması

Trump, Beyaz Saray'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'i ağırladı.

Kritik mineraller ve nadir toprak elementleri hakkında Avustralya ile görüştüklerini söyleyen Trump, 4-5 ay süren müzakereler sonucunda bir anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

Trump, Avustralya ile diğer birçok konuda da sıkı bir işbirliği içinde olduklarına dikkati çekerek, "Yaklaşık bir yıl sonra, o kadar çok kritik mineral ve nadir toprak elementine sahip olacağız ki, bunlarla ne yapacağınızı bilemeyeceksiniz." diye konuştu.

Avustralya Başbakanı Albanese de iki ülke arasındaki iyi ilişkileri daha da güçlendirmek için her fırsatı değerlendirmeye devam edebileceklerini belirterek, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri konusundaki bugünkü anlaşmanın da ilişkileri bir üst seviyeye taşımadaki önemini vurguladı.

Albanese, anlaşmanın hayata geçmeye hazır 8,5 milyar dolarlık bir program olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından iki lider, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri konusundaki anlaşmaya imza attı.

"Küresel tedarik zinciri işbirliği için model niteliğinde"

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, doğal kaynakların potansiyelini ortaya çıkarmak için yapılan anlaşmanın, küresel tedarik zinciri işbirliği için bir model niteliğinde olduğu belirtildi.

İki ülkenin gelecek altı ay içinde kritik mineral projelerine birlikte 3 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planladığı kaydedilen açıklamada, projelerde geri kazanılabilir kaynakların değerinin 53 milyar dolar olarak tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD Savunma Bakanlığının Batı Avustralya'da yıllık 100 metrik ton kapasiteli gelişmiş bir galyum rafinerisinin inşasına yatırım yapacağı ve kritik minerallerin işlenmesinde kendi kendine yeterliliği daha da artıracağı aktarıldı.