ABD ile Çin, ekonomi ve ticaret müzakerelerinin yeni turunu Güney Kore'de yapacak

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng başkanlığındaki Çin heyetinin, 12-13 Mayıs'ta Güney Kore'de ABD tarafı ile ekonomi ve ticarete ilişkin istişareler yürüteceği belirtildi.

Tarafların geçen yıl karşılıklı gümrük tarife artışlarıyla tırmanan ticaret gerilimi ve diğer ekonomik anlaşmazlıkların çözümü için yürüttüğü müzakerelerin yeni turu, Trump'ın 14-15 Mayıs'ta Çin'e yapmayı planladığı ziyaretin hemen öncesine denk geliyor.

Trump'ın daha önce 31 Mart-2 Nisan'da yapılacağı bildirilen Çin ziyareti, İran'daki savaşla ilgilenmek üzere ülkesinde bulunması gerektiği gerekçesiyle 14-15 Mayıs'a ertelenmişti.

Bessent, Çin'den önce Japonya ve Güney Kore'de görüşmeler yapacak

ABD Hazine Bakanı Bessent de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Trump’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin’de yapacağı "tarihi zirve" öncesinde Japonya ve Güney Kore’de bir dizi görüşme yapmak üzere yola çıkacağını duyurdu.

12 Mayıs’ta Tokyo’da Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Maliye Bakanı Satsuki Katayama ve diğer hükümet ile özel temsilcileriyle ABD-Japonya ekonomik ilişkilerine ilişkin görüşmeler gerçekleştireceğini belirten Bessent, 13 Mayıs’ta ise Seul’de Çin'in ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı ile bir görüşme yapacağını ardından Trump ile Şi arasındaki Liderler Zirvesi için Pekin’e geçeceğini aktardı.

Bessent, "Ekonomik güvenlik ulusal güvenliktir ve Başkan Trump’ın 'Önce Amerika Ekonomik Gündemi'ni ilerletmek üzere çalışırken verimli bir dizi görüşme gerçekleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

ABD-Çin müzakereleri

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, Trump'ın ikinci iktidar döneminde bir tarafta Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları ile diğer tarafta Çin'in küresel tedarikin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkta düğümlenmişti.

İki ülke heyetleri, müzakereler yürütmek üzere geçen yıl mayısta İsviçre'nin Cenevre kentinde, haziranda İngiltere'nin başkenti Londra'da, temmuzda İsveç'in başkenti Stockholm'de, eylülde İspanya'nın başkenti Madrid'de, ekimde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da ve bu yıl martta Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelmişti.

Müzakerelerde karşılıklı tarife artışlarını 90 günlük periyotlarla iki kez askıya alan taraflar, beşinci tur müzakerelerin sonunda ekonomik anlaşmazlıkların çözümüne dair geçici bir mutabakat çerçevesi üzerinde uzlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Geçici uzlaşma

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 30 Ekim 2025'te Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptığı görüşmenin ardından verilen olumlu mesajlarla taraflar anlaşmazlık konularında geçici bir uzlaşmaya varmıştı.

Görüşmede, iki ülke, "karşılıklı tarifeler" kapsamında birbirlerine getirdikleri yüzde 24 ek tarifeyi 10 Kasım'dan itibaren bir yıl erteleme konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Çin tarafı, fentanil ve öncül maddelerinin ihracatının kontrolü konusunda gerekli adımları atmayı taahhüt ederken, ABD tarafı da bu alandaki tedbirlerinin yetersizliği gerekçesiyle Çin'e getirilen yüzde 20 ek gümrük tarifeyi yüzde 10'a düşüreceğini bildirmişti.

Washington yönetimi 29 Eylül’de, ihracat kontrolü uyguladığı varlık listesindeki yabancı şirketlerin yüzde 50’yi aşan pay sahibi olduğu ortaklıkları da kapsayan kuralın yürürlüğe girmesini bir yıl ertelemiş, buna karşılık Çin tarafı da nadir toprak elementlerinin ihracatının kontrolüne ilişkin 9 Ekim’de aldığı tedbirlerin uygulanmasını bir yıl ertelemeyi kabul etmişti.

ABD, Çin'in denizcilik, lojistik ve gemicilik sektörlerine başlattığı 301. madde soruşturması sonunda, ülkesinin limanlarını kullanan Çin gemilerine ton başına ek liman ücreti getirilmesine ilişkin kararı, Çin de buna misilleme olarak aldığı tedbirleri bir yıl erteleyeceğini duyurmuştu.