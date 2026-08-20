ABD ile Kanada ticaret anlaşmasında sona yaklaştı

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Trump, önerilen anlaşmanın ABD'li çiftçiler ve üreticiler tarafından olumlu karşılanacağını söylerken, Carney anlaşmanın Kanada'nın stratejik sektörleri için "en iyi koşulları" güvence altına alacağını ve ABD-Kanada ticaretinin geleceğine ilişkin belirsizliği azaltacağını belirtti.

Tarafların ticaret heyetleri çarşamba günü art arda üçüncü gün bir araya geldi. Görüşmeler, Trump'ın bazı Kanada ürünlerine yönelik gece yarısı yürürlüğe girmesi beklenen yeni gümrük tarifelerini geçici olarak durdurmasının ardından gerçekleştirildi.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Kanadalı mevkidaşıyla yaptığı 45 dakikalık görüşmenin ardından ABD tarafının anlaşmadan "çok memnun" olduğunu ve Washington'ın Kanada ile ticarette sorun olarak gördüğü bazı başlıkların ortadan kaldırıldığını söyledi.

Greer, varılan düzenlemenin ABD'li çalışanları, istihdamı ve tedarik zincirlerini korurken Kuzey Amerika ekonomisini güçlendireceğini ifade etti. Anlaşmanın ayrıntıları hakkında Kongre ve ABD'li paydaşlara kısa süre içinde bilgi vereceğini belirtti.

Trump, Kanada'nın ABD'li çiftçilere uyguladığı tarifeleri kaldırmayı kabul ettiğini söyledi ancak hangi tarım ürünlerinin bu kapsamda yer aldığını açıklamadı. ABD'nin Kanada'ya uyguladığı bazı tarifelerde indirime gidip gitmeyeceği sorusuna ise "biraz" yanıtını verdi.

Carney, Kanada'nın en önemli stratejik sektörlerini kapsayan bir anlaşmaya doğru ilerlediklerini ve görüşmelerde "önemli ilerleme" sağlandığını kaydetti. Kanada, ABD'nin çelik, alüminyum, otomobil ve kereste ürünlerine uyguladığı tarifelerin kaldırılmasını veya azaltılmasını istiyor.

Carney ayrıca çarşamba günü kabine üyeleri ve Kanada eyaletlerinin liderleriyle bir araya gelerek görüşmeler hakkında bilgi verdi.

Nova Scotia Başbakanı Tim Houston, toplantının ardından Carney'nin eyaletlerden ABD menşeli alkollü içeceklerin yeniden Kanada pazarına dönmesine izin vermelerini istediğini söyledi. Kanada'daki çoğu eyalet, Trump'ın tarifelerine karşılık olarak geçen yıl ABD menşeli alkollü içeceklerin satışını yasaklamıştı.