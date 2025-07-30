  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD ilk büyük kripto para raporunu yayınlayacak
Takip Et

ABD ilk büyük kripto para raporunu yayınlayacak

Beyaz Saray, beklenen kripto politika raporunu yayınlayacak. Raporun, Donald Trump yönetiminin kripto varlıklara ilişkin düzenleyici duruşuna daha fazla ışık tutması bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD ilk büyük kripto para raporunu yayınlayacak
Takip Et

Beyaz Saray, ilk büyük kripto para raporunu yayımlayacak. Raporun Trump yönetiminin kripto varlıklara ilişkin düzenleyici duruşunu yansıtması bekleniyor.

ABD’nin dijital varlık politikası netleşecek 

Trump'ın kripto para birimi yöneticisi Bo Hines, 14178 sayılı Yürütme Emri'nin 180 günlük incelemesinin ardından hazırlanan raporun 30 Temmuz'da yayınlanacağını doğruladı. Hine, "Amerika artık dijital varlık politikasında öncülük ediyor" diye ekledi. 

ABD dolarına endeksli stablecoin'ler ve düzenmeleler yer alacak

Raporun, ABD dolarına endeksli stablecoin'ler, bankacılık erişimi ve sanal varlıklarla ilgili ulusal güvenlik için politika reformu yönergeleri önermesi bekleniyor. Ayrıca, iyi tanımlanmış yargı sınırları içinde teknolojiden bağımsız düzenleyici netlik konusunda da yönergelerin de raporda yer alması bekleniyor.

ABD hükümetinin kripto varlıkları

Uzun zamandır beklenen raporda ayrıca ABD hükümetinin kripto para stokları , stratejik Bitcoin rezervi ve dijital varlık stoklarının durumu da ortaya konulacak.

Söz konusu stok, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Adalet Bakanlığı (DoJ) vb. federal kurumlar tarafından yasal yaptırım eylemleri yoluyla ele geçirilen kripto varlıklardan oluşuyor.

BitcoinTreasuries'e göre , ABD hükümeti 23,2 milyar dolar değerinde 198.012 BTC'yi elinde tutuyor.

ABD Başkanı Trump: Gümrük vergileri için 1 Ağustos son tarihi uzatılmayacakABD Başkanı Trump: Gümrük vergileri için 1 Ağustos son tarihi uzatılmayacakDünya
Trump: Hindistan yüzde 25 gümrük vergisi ödeyecekTrump: Hindistan yüzde 25 gümrük vergisi ödeyecekKüresel Ekonomi
Küresel Ekonomi
Kanada Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu
Kanada Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu
Özbekistan ekonomisi yüzde 7,2 büyüdü
Özbekistan ekonomisi yüzde 7,2 büyüdü
ABD Hazinesi 125 milyar dolarlık tahvil ihracı yapacak
ABD Hazinesi 125 milyar dolarlık tahvil ihracı yapacak
Barclays’ten petrol için aşırı yükseliş uyarısı: Fiyatlar yukarı yönlü risk oluşturuyor
Barclays’ten petrol için aşırı yükseliş uyarısı: Fiyatlar yukarı yönlü risk oluşturuyor
ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
Trump: Hindistan yüzde 25 gümrük vergisi ödeyecek
Trump: Hindistan yüzde 25 gümrük vergisi ödeyecek