ABD ilk büyük kripto para raporunu yayınlayacak

Beyaz Saray, ilk büyük kripto para raporunu yayımlayacak. Raporun Trump yönetiminin kripto varlıklara ilişkin düzenleyici duruşunu yansıtması bekleniyor.

ABD’nin dijital varlık politikası netleşecek

Trump'ın kripto para birimi yöneticisi Bo Hines, 14178 sayılı Yürütme Emri'nin 180 günlük incelemesinin ardından hazırlanan raporun 30 Temmuz'da yayınlanacağını doğruladı. Hine, "Amerika artık dijital varlık politikasında öncülük ediyor" diye ekledi.

ABD dolarına endeksli stablecoin'ler ve düzenmeleler yer alacak

Raporun, ABD dolarına endeksli stablecoin'ler, bankacılık erişimi ve sanal varlıklarla ilgili ulusal güvenlik için politika reformu yönergeleri önermesi bekleniyor. Ayrıca, iyi tanımlanmış yargı sınırları içinde teknolojiden bağımsız düzenleyici netlik konusunda da yönergelerin de raporda yer alması bekleniyor.

ABD hükümetinin kripto varlıkları

Uzun zamandır beklenen raporda ayrıca ABD hükümetinin kripto para stokları , stratejik Bitcoin rezervi ve dijital varlık stoklarının durumu da ortaya konulacak.

Söz konusu stok, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Adalet Bakanlığı (DoJ) vb. federal kurumlar tarafından yasal yaptırım eylemleri yoluyla ele geçirilen kripto varlıklardan oluşuyor.

BitcoinTreasuries'e göre , ABD hükümeti 23,2 milyar dolar değerinde 198.012 BTC'yi elinde tutuyor.