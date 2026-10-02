ABD imalat PMI yükseldi: Fed’in faiz patikası nasıl şekillenecek?

ABD'de S&P Global tarafından açıklanan imalat PMI eylül ayı final verisinde 55,9 olarak teyit edildi. Veri, 57,0 seviyesindeki öncü tahmine göre aşağı yönlü revize edilirken, ağustos ayındaki 53,9 seviyesine göre 2 puanlık artışa işaret etti ve Mayıs 2022'den bu yana en yüksek düzeye ulaşarak imalat sektöründe 9 aydır devam eden genişleme döngüsünün korunduğunu gösterdi.

Üretim ve yeni siparişler büyümeyi taşıdı

Eylül ayındaki toparlanmanın ana sürükleyicisi üretim ve yeni siparişler oldu. Firmaların çıktıyı belirgin şekilde artırması ve iç pazardan gelen yeni siparişlerdeki yükseliş, manşet endeksi yukarı çeken temel bileşenler olarak öne çıkarken, istihdam bileşenindeki sınırlı toparlanma ve stok biriktirme eğiliminin devam etmesi, firmaların önümüzdeki döneme ilişkin temkinli iyimserliğini koruduğunu ortaya koydu.

Maliyet cephesinde enflasyon baskısı sürüyor

Genişlemenin hız kazanmasına karşın girdi fiyatlarında yükselişin devam etmesi enflasyon cephesindeki risklerin canlı kaldığını gösteriyor. Tedarikçi teslimat sürelerindeki uzama, hammadde ve lojistik maliyetlerindeki artış ve ücret baskısı, firmaların satış fiyatlarına yansıtılmaya devam ederken, bu durum marjlar üzerinde baskı oluşturuyor ve çekirdek mal enflasyonunda yukarı yönlü riskleri destekliyor.

Dış talep ve ihracat siparişleri zayıf kaldı

Piyasa beklentisi olan 57,0 seviyesinin karşılanamamasında dış talep belirleyici oldu. İhracat siparişlerindeki yavaşlama ve küresel imalat aktivitesindeki ayrışma, yeni sipariş büyümesinin büyük ölçüde iç pazar kaynaklı kalmasına neden olurken, bu tablo küresel ticaret gerilimlerinin ve başlıca ihracat pazarlarındaki yavaşlamanın ABD imalat sektörü üzerindeki etkisinin sürdüğüne işaret ediyor.

Fed fiyatlaması ve görünüm

50 eşik değerinin üzerinde kalan ve büyüme tarafında resesyon riskini zayıflatan veriye rağmen, maliyet kaynaklı enflasyon baskısı ve dış talepteki zayıflık ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası açısından karmaşık bir zemin oluşturuyor. Piyasalar, manşet verideki beklenti altı gerçekleşmeye karşın aktivitedeki ivme nedeniyle Fed'in faiz indirim döngüsünde temkinli duruşunu koruyacağını ve veriye bağımlı yaklaşımını sürdüreceğini fiyatlıyor.