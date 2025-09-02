ABD imalat sektörü üst üste 6. kez daraldı

İmalat PMI değeri Temmuz ayındaki 48,0 seviyesinden hafif bir artışla 48,7'ye yükseldi ancak daralmaya işaret eden 50 eşiğinin altında kaldı.

Ekonomistler 49,0'a mütevazı bir yükseliş bekliyorlardı. ABD ekonomisinin %10,2'sini oluşturan daha geniş imalat sektörü baskı altında kalmaya devam ederken, yapay zeka teknolojilerine yapılan yatırımların artması bazı segmentler için darbeyi hafifletiyor.

Ekonomistler, ikinci çeyrekte fikri mülkiyet yatırımlarının son dört yılın en hızlı artışını kaydettiğini belirterek, "Yapay zeka ve fikri mülkiyet harcamaları arttı" dedi. Fabrika yatırımları, Başkan Trump'ın yeni vergi ve harcama tasarısı kapsamında getirilen hızlandırılmış amortisman ödenekleri ile de destekleniyor.

ISM'nin yeni siparişler endeksi 51,4'e yükselerek talepte bir toparlanma sinyali verdi. Ancak, üretim 47,8'e geriledi ve istihdam zayıf kalmaya devam etti, şirketler yakın vadeli belirsiz talep nedeniyle personel sayısını azalttı.

Ağustos ayında tedarikçilerin teslimat süreleri uzadı ve tedarikçi teslimatları endeksi 51,3'e yükseldi. Ödenen fiyatlar endeksi 64,8'den 63,7'ye gerilemiş olsa da yüksek seyretmeye devam ederek mal enflasyonunun 2025'in ikinci yarısında yükseleceği beklentilerini güçlendirdi.