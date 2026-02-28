ABD-İran gerilimi dünya piyasalarını nasıl etkileyecek? Gözler petrol fiyatlarında

İran'a başlatılan saldırıların ardındanABD Başkan Donald Trump, bu saldırıların bir güvenlik tehdidini sona erdireceğini ve İranlılara rejim değiştirme şansı vereceğini söyledi.

Bu saldırılar, yakınlardaki petrol üreten Körfez Arap ülkelerini tedirgin ederken, çatışmaların uzaması ise korku yarattı. Tahran ise saldırılara İsrail'e füzeler fırlatarak ve ABD'nin Orta Doğu'daki üslerini hedef alarak karşılık verdi. Ardından küresel enerjide kilit görev gören Hürmüz Boğazı'nı tüm gemi trafiğine kapattı.

En büyük gösterge petrol



Orta Doğu'daki gerilimin öncelikle petrol fiyatlarını etkilemesi bekleniyor. Önemli bir petrol üreticisi İran, küresel petrol arzının yaklaşık %20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı ile büyük stratejik bir gücü de elinde tutuyor.

Çatışmaların, küresel pazara petrol girişini sınırlayabileceği ve fiyatları yükseltebileceği öngörülüyor.

Brent petrolün varil fiyatı Cuma günü yaklaşık 73 dolardan işlem görmüştü. Brent petrol fiyatları önceki yıla göre bu yıl beşte bir oranında artış göstermişti

.

Ticaret kaynaklarından alının bilgiye göre bazı büyük petrol şirketleri ve önde gelen ticaret firmaları, saldırılar nedeniyle Hürmüz Boğazı üzerinden ham petrol ve yakıt sevkiyatını askıya aldı.



Capital Economics'in gelişmekte olan piyasalar baş ekonomisti William Jackson, çatışma kontrol altına alınsa bile Brent petrol fiyatının geçen Haziran ayındaki 12 günlük İran savaşı sırasındaki zirve seviyesi olan yaklaşık 80 dolara yükselebileceğini söyledi.



Jackson, uzun süreli ve arzı etkileyen bir çatışmanın petrol fiyatlarının 100 dolar civarına sıçramasına neden olabileceğini ve bunun da küresel enflasyona %0,6-0,7 oranında ek yük getirebileceğini belirtti.