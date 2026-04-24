ABD, İran'ın 344 milyon dolarlık kripto parasını dondurdu

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yapılan işlemin İran’ın finansal hareket kabiliyetini sınırlamaya yönelik olduğunu açıkladı. Bakanlık bünyesindeki Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi tarafından İran bağlantılı çok sayıda dijital cüzdanın yaptırım listesine alındığı ve bu adımın 344 milyon dolarlık kripto varlığın dondurulmasıyla sonuçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, İran’ın finansal kaynak üretme, transfer etme ve geri getirme kapasitesinin sistematik biçimde hedef alındığı vurgulandı.

Kripto varlıklar tamamen erişime kapatıldı

Yetkililer, dondurulan fonların dijital altyapı üzerinden gerçekleştirilen özel işlemlerle kilitlendiğini ve herhangi bir şekilde kullanılamaz hale getirildiğini belirtti. Böylece söz konusu varlıkların transfer edilmesi ya da nakde çevrilmesi de engellenmiş oldu.

Hürmüz geçişlerinde kripto talebi dikkat çekmişti

İran’ın Nisan 2026 itibarıyla Hürmüz Boğazı üzerinden geçen petrol tankerlerinden varil başına kripto para ile geçiş ücreti talep etmeye başlaması uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Bu uygulama kapsamında ödemelerin Bitcoin veya Tether ile yapılmasının istendiği belirtilmişti.

Yaptırım süreci yeni boyuta taşındı

ABD’nin gerçekleştirdiği bu hamle, İran’ın yaptırımları aşmak amacıyla geliştirdiği dijital ödeme yöntemlerine yönelik doğrudan bir müdahale olarak değerlendiriliyor. Atılan adımın, enerji taşımacılığı ve küresel finans sistemi üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiği bildirildi.