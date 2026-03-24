ABD iş aktivitesi martta 11 ayın en düşük seviyesine geriledi

S&P Global’in öncü verilerine göre, mart ayı bileşik PMI çıktı endeksi şubattaki 51,9’dan 51,4’e düştü ve son 11 ayın en düşük seviyesine indi. 50’nin üzerindeki değerler genişlemeye işaret etse de büyüme hızının yavaşladığı görüldü.

Hizmet sektörü iş faaliyeti endeksi 51,1’e gerileyerek 11 ayın en düşük seviyesini gördü. İmalat çıktı endeksi ise 52,9’a yükselerek iki ayın zirvesine çıktı. İmalat PMI 52,4’e çıkarak beş ayın en hızlı yeni sipariş artışını yansıttı.

Girdi fiyatları martta üç puandan fazla artarak mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Hizmetlerde maliyetler mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, imalat sektöründe yedi ayın zirvesi görüldü. Ortalama satış fiyatları ise Ağustos 2022’den bu yana en büyük artışı kaydetti.

S&P Global Market Intelligence Baş Ekonomisti Chris Williamson, mart ayına ilişkin flash PMI anket verilerinin Ortadoğu’da savaşın patlak vermesinin ardından yavaşlayan büyüme ve yükselen enflasyonun olumsuz bir kombinasyonuna işaret ettiğini söyledi. “Mart PMI verileri, Orta Doğu’daki savaşın ardından büyümenin yavaşlaması ve enflasyonun yükselmesi gibi istenmeyen bir kombinasyona işaret ediyor” dedi. Şirketlerin talep daralması, enerji fiyatlarındaki artış, tedarik zinciri gecikmeleri ve yüksek faiz oranları nedeniyle baskı altında olduğu belirtildi.

PMI verileri, yıllıklandırılmış bazda yüzde 1,0 büyüme oranına işaret ederken, ilk çeyrek için yüzde 1,3’lük mütevazı bir genişleme sinyali verdi. Anketin fiyat göstergeleri ise tüketici enflasyonunun yeniden yüzde 4 civarına hızlandığına işaret ederek ABD’nin stagflasyon ortamına girme riskinin arttığına dikkat çekti.

Williamson, Fed’in enflasyona yönelik artan yukarı yönlü riskleri, ekonominin büyüme ivmesini kaybetme riskiyle dengelemek zorunda kalacağını belirterek, bunun büyük ölçüde savaşın süresine ve bunun enerji fiyatları ile küresel tedarik zincirleri üzerindeki etkisine bağlı olacağını ifade etti.