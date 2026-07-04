ABD iş gücü piyasasında momentum kaybı: Sıkı para politikası istihdamı soğutuyor mu?

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haziran ayı tarım dışı istihdam verisi, hanehalkı harcanabilir geliri ve iç talep dinamiklerinde yaşanan daralmayı gözler önüne serdi. Piyasa beklentisi olan 113.000 seviyesindeki genişleme öngörüsüne karşılık, ekonomiye sadece 57.000 net istihdam eklenmesi makroekonomik dengelerde radikal bir yavaşlamaya işaret etti. Son üç çeyrektir 100.000 eşiğinin üzerinde seyreden istihdam momentumunun bu sert frenle gerilemesi, Fed’in terminal faiz patikasında bir revizyona gidip gitmeyeceği sorusunu makro gündemin merkezine yerleştirdi.

Hizmetler sektöründeki daralmanın ekonomi üzerindeki etkisi

İstihdam endeksinin alt kırılımları, mevsimsel çarpan etkisinin en yüksek olması gereken dönemde hizmetler sektöründe yaşanan daralmayı öne çıkarıyor. Yaz sezonunun getireceği operasyonel canlılığa rağmen, eğlence ve konaklama sektörü 61.000 istihdam kaybederek toplam endeksi aşağı yönlü baskılayan ana unsur oldu. İşsizlik oranının, iş gücüne katılım oranındaki yapısal gerilemeye bağlı olarak suni bir seyirle %4,2 seviyesine inmesi ise iş gücü arzındaki isteksizliği deşifre ediyor. Finansal piyasalar, mevcut tablonun döngüsel bir dalgalanma mı yoksa yüksek borçlanma maliyetlerinin tetiklediği kalıcı bir iş gücü piyasası krizinin başlangıcı mı olduğunu sorguluyor.

Para politikası ikilemi ve piyasa gerçekleri

Açıklanan makroekonomik veriler, Mayıs 2026'da görevi devralan Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Sintra'daki Merkez Bankaları Forumu'nda sergilediği şahin tutum ile piyasa gerçekleri arasında derin bir asimetri olduğunu gösteriyor. Bank of America (BofA) gibi küresel finans kurumlarının, kronik enflasyonist riskleri gerekçe göstererek Fed'den yıl sonuna kadar 3 yeni faiz artışı beklendiği bir konjonktürde gelen bu zayıf veri, sıkılaştırma yönündeki beklentileri ciddi şekilde sarsmış durumda. İş gücü piyasasındaki bu ani duruş, çekirdek enflasyonun katılığıyla birleştiğinde ABD ekonomisini stagflasyonist bir kıskaca sokma riski taşıyor.

Özetle haziran ayı istihdam raporu, sıkı para politikasının iç talep ve iş gücü piyasası üzerindeki soğutucu etkisinin öngörülenden daha hızlı devreye girdiğini teyit etmektedir. Wall Street'in endeks bazlı tarihi zirvelerine tezat oluşturan bu mikro canlılık eksikliği, Fed'in faiz silahını daha fazla sıkılaştırma yönünde kullanmasını zorlaştıracaktır. Önümüzdeki dönemde açıklanacak olan öncü büyüme ve tüketici harcamaları verileri, ekonominin bir yumuşak iniş rotasında mı kaldığını yoksa sert bir makroekonomik daralmanın eşiğinde mi olduğunu tayin edecektir.