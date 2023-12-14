ABD işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 9 Aralık ile biten haftada 202 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 2 Aralık ile biten haftada 220 bin seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 221 bin olarak revize edildi.
Reuters anketine katılan ekonomistler, işsizlik maaşı başvurularının 220 bin seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 9 Aralık ile biten haftada 213 bin 250 seviyesine geriledi.
ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 2 Aralık ile biten haftada 1.876 milyon seviyesine yükseldi.