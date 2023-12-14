ABD işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında​

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 2 Aralık ile biten haftada 220 bin seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 221 bin olarak revize edildi.

Reuters anketine katılan ekonomistler, işsizlik maaşı başvurularının 220​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 9 Aralık ile biten haftada 213 bin 250 seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 2 Aralık ile biten haftada 1.876 milyon seviyesine yükseldi.