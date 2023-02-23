ABD işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi azalarak 192 bin kişi oldu. Beklenti 200 bin kişi olması yönündeydi.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, önceki hafta 194 bin işsizlik maaşı başvurusunda bulunulmuştu, bu veride 195 bin kişi olarak revize edildi.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 191 bin 250 seviyesine geriledi.​