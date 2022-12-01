ABD işsizlik maaşı başvuruları tahminlerin altında

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 26 Kasım ile biten hafta ​225 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti​​.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, daha önce 19 Kasım ile biten hafta için 240 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 241 bin olarak revize edildi.​

Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 235​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 228 bin 750 seviyesine yükseldi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 19 Kasım haftasında 1.608 milyon seviyesine yükseldi.