ABD istihdamında güçlü sinyal: İşsizlik maaşı başvuruları beklentinin altına indi

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık veriler, istihdam piyasasının genel seyrine dair kritik bir mesaj verdi. 15 Ağustos ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, bir önceki haftanın revize edilmiş seviyelerine göre 6 bin kişi azalarak 206 bine geriledi. Finans çevrelerinde beklentiler başvuruların hafif bir artışla 210 bin ila 211 bin bandına doğru hareket edeceği yönündeydi. Bu ters köşe hamle, piyasalardaki gevşeme senaryolarının aksine istihdam pencerelerinin halen sıkı ve korunaklı kalmaya devam ettiğini açıkça ortaya koyuyor.

İş gücü piyasası direncini koruyor

Başvuru sayılarının tarihi açıdan düşük ve sağlıklı kabul edilen bu seviyelerde seyretmesi, ABD genelinde kitlesel işten çıkarmaların şimdilik uzağında olunduğunu ispatlıyor. Son dönemde küresel jeopolitik gerilimler ve enerji tedarikindeki dalgalanmalar nedeniyle makroekonomik riskler yükselmiş olsa da, istihdam çarkları bu şoklara karşı kayda değer bir bağışıklık sergiliyor. Şirketlerin mevcut iş güçlerini koruma eğiliminde olması ve işten çıkarma dalgasına kapılmaması, ekonomik aktivitenin tüketim bacağını diri tutan en önemli unsur olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla bu veri setini, iş gücü piyasasında herhangi bir yıpranma emaresi olmadığını gösteren sağlam bir referans noktası olarak okumak gerekiyor.

Bu güçlü görünüm, sadece istihdamın yapısını değil, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki süreçte atacağı adımları da doğrudan etkileyecek bir potansiyele sahip. Tam istihdam seviyesine yakın ilerleyen bir ekonomi, Fed'in faiz politikalarında aceleci davranmama ve sıkı duruşunu bir süre daha koruma ihtimalini masada tutuyor. İş gücü piyasasındaki bu direnç kırılmadığı sürece, iç talep canlı kalmaya devam edecek ve bu da enflasyonla mücadele sürecinin seyrini belirleyecektir. İlerleyen haftalarda açıklanacak daha geniş kapsamlı istihdam ve işsizlik verileri, bu toparlanma eğiliminin kalıcı bir trende dönüşüp dönüşmediğini tam olarak netleştirecektir.