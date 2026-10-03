ABD istihdamında sert fren sonrası Fed rotasını değiştirecek mi?

ABD'de eylül raporunun manşeti 29 bin kişi oldu. Piyasa konsensüsü 90 bin kişi artış yönündeydi ve gerçekleşme beklentinin üçte birine bile ulaşamadı. Raporun asıl tahribatı ise revizyon kaleminde ortaya çıktı. Ağustos ayı tarım dışı istihdam artışı 162 binden 133 bine çekildi ve son iki ayın kümülatif istihdam artışı ilk raporlandığından daha düşük bir seviyede gerçekleşti. Bu durum, yavaşlamanın eylül ayında aniden ortaya çıkmadığını, yaz ayları boyunca birikerek geldiğini net bir şekilde gösteriyor.

İşsizlikte %4,2 seviyesinin anlamı

İşsizlik oranı eylül ayında %4,1'den %4,2'ye yükseldi. Piyasa beklentisi oranın %4,1 seviyesinde sabit kalması yönündeydi ve artış beklentilerin aksine gerçekleşti. Artış 0,1 puan ile sınırlı görünse de trend açısından önemli bir sinyal veriyor. İşsizlik oranı üç aydır yukarı yönlü seyrediyor ve bu eğilim iş gücü piyasasının aşırı sıkı fazdan dengelenme fazına geçişinin teyidi olarak okunuyor. Firmalar yeni pozisyon açma konusunda temkinli davranırken, açık iş sayısındaki azalma iş gücü talebinin zayıfladığını ortaya koyuyor.

Ücretler ve çalışma saatlerinden gelen sinyaller

Ortalama saatlik kazançlarda ivme kaybı devam ediyor ve bu durum enflasyon açısından Fed'i rahatlatan bir unsur olarak değerlendiriliyor. Ancak haftalık ortalama çalışma saatlerindeki gerileme, şirketlerin ilk tepkisinin doğrudan işten çıkarma yerine mevcut çalışanların mesai saatlerini kısma yönünde olduğunu gösteriyor. Talep zayıflamasının klasik öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilen bu eğilim, büyüme tarafında soru işaretlerini artırıyor ve firmaların maliyet ayarlamasına gittiğini düşündürüyor.

Fed denkleminde değişen parametreler

Fed'in reaksiyon fonksiyonunda istihdam verisi, enflasyon verisi kadar yüksek bir ağırlığa sahip bulunuyor. Güçlü istihdam şahin duruşu desteklerken, zayıf istihdam güvercin duruşa alan açıyor. Bugünkü veri, FOMC içinde faizin daha uzun süre yüksek tutulması yönündeki argümanı belirgin şekilde zayıflattı. İş gücü piyasası artık enflasyonist baskı üretmiyor ve ücret artışları kontrol altında seyrediyor. Enflasyon tarafında yukarı yönlü bir sürpriz olmadığı sürece bu tablo, Fed'e faiz indirimlerini savunmak için ihtiyaç duyduğu makroekonomik gerekçeyi sağlıyor.

Piyasa fiyatlaması ve yumuşak iniş senaryosu

Piyasa fiyatlaması da veriye paralel olarak şekillendi. 2 yıllık tahvil getirisi için aşağı yönlü baskı oluşurken, dolar endeksi için zayıflama eğilimi öne çıktı. Altın ve gelişmekte olan ülke varlıkları için görece destekleyici bir konjonktür ortaya çıktı. Aylık istihdam artışı 70 bin ile 100 bin bandının altında kaldığında büyüme ivme kaybediyor ve 0 ile 30 bin bandı durgunluk eşiğine yakınsama olarak yorumlanıyor. 29 bin kişilik veri bu eşiğin sınırında yer alıyor. Tek bir veri resesyon anlamına gelmese de, önümüzdeki iki ayda benzer rakamların görülmesi halinde yumuşak iniş senaryosu yerini sert iniş endişelerine bırakabilir.