  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'den gıda ve tarım ürünlerine vergi muafiyeti adımı
Takip Et

ABD'den gıda ve tarım ürünlerine vergi muafiyeti adımı

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, ülkede üretilmeyen bazı gıda ve tarım ürünlerinde gümrük vergisi muafiyetlerinin açıklanacağını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'den gıda ve tarım ürünlerine vergi muafiyeti adımı
Takip Et

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Eylül ayı başında, ticaret anlaşmalarını sonuçlandırmaya başladığında ülkede üretilmeyen bazı ürünlere yönelik gümrük vergilerinin kaldırılacağını söylediğini anımsatan Greer, İngiltere, Avrupa Birliği ve Asya ülkeleri ile yürütülen ticaret anlaşması görüşmelerine işaret etti.

Greer, "ABD için daha iyi olduğunu düşündüğümüz şekilde küresel ticaret sistemini yeniden şekillendirmeye başladığımız kritik noktaya ulaştık. Ve şimdi bu muafiyetlerin bir kısmını açıklamak için doğru zaman." diye konuştu.

Öte yandan Greer, katıldığı televizyon yayınında, ABD'nin yürüttüğü ticaret görüşmelerine dair de değerlendirmelerde bulundu.

Dün Arjantin, Guatemala, Ekvador ve El Salvador ile uzlaşılan çerçeve anlaşmalarına değinen Greer, bu ülkelere ek olarak başka birçok ülkeyle de müzakere yapıldığını ifade etti.

 

Küresel Ekonomi
ABD-İsviçre ticaret anlaşması: Gümrük tarifeleri yüzde 39'dan yüzde 15'e düşürülecek
Gümrük tarifeleri yüzde 39'dan yüzde 15'e düşürlecek
ABD'de ertelenen verilerin tarihleri netleşti
ABD'de ertelenen verilerin tarihleri netleşti
İngiltere’de vergi planı geri adımı sterlini aşağı çekti
İngiltere’de vergi planı geri adımı sterlini aşağı çekti
ABD piyasaları düşüşe hazırlanıyor
ABD piyasaları düşüşe hazırlanıyor
Euro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü
Euro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü
ABD'de hükümetin açılması faizlerde oynaklığı artırabilir
ABD'de hükümetin açılması faizlerde oynaklığı artırabilir