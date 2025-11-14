ABD'den gıda ve tarım ürünlerine vergi muafiyeti adımı

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Eylül ayı başında, ticaret anlaşmalarını sonuçlandırmaya başladığında ülkede üretilmeyen bazı ürünlere yönelik gümrük vergilerinin kaldırılacağını söylediğini anımsatan Greer, İngiltere, Avrupa Birliği ve Asya ülkeleri ile yürütülen ticaret anlaşması görüşmelerine işaret etti.

Greer, "ABD için daha iyi olduğunu düşündüğümüz şekilde küresel ticaret sistemini yeniden şekillendirmeye başladığımız kritik noktaya ulaştık. Ve şimdi bu muafiyetlerin bir kısmını açıklamak için doğru zaman." diye konuştu.

Öte yandan Greer, katıldığı televizyon yayınında, ABD'nin yürüttüğü ticaret görüşmelerine dair de değerlendirmelerde bulundu.

Dün Arjantin, Guatemala, Ekvador ve El Salvador ile uzlaşılan çerçeve anlaşmalarına değinen Greer, bu ülkelere ek olarak başka birçok ülkeyle de müzakere yapıldığını ifade etti.