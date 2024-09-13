ABD ithal fiyatlarında “enerji” düşüşü tahvilleri geriletti

ABD'de ithalat fiyat endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 0,3, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,7 azalış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ithalat fiyat endeksi ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azalırken, geçen yıl aralık ayından bu yana en yüksek aylık düşüş kaydedildi.

Piyasa beklentisi, ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,2 azalması yönündeydi.

İthalat fiyat endeksi, temmuzda yüzde 0,1 artış kaydetmişti. Endeks, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,8 artış gösterdi.

İhracat fiyat endeksi ise ağustosta aylık bazda yüzde 0,7 azaldı.

Beklentiler ihracat fiyat endeksinin yüzde 0,1 düşmesi yönündeydi. İhracat fiyat endeksi, temmuz ayında yüzde 0,5 yükselmişti.

Endeks, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 0,7 azaldı.

Ağustos ayındaki düşüşte yüzde 3 gerileyen akaryakıt fiyatları etkili oldu.

İthalat fiyatlarındaki düşüş, önümüzdeki hafta yapılacak Fed'in toplantısında faiz indirimi için sebep oluştururken, ekonomistler, Fed'in 25 baz puanlık ılımlı bir indirim mi yapacağı yoksa ABD ekonomisindeki büyümeyi canlandırmak için daha keskin bir indirim mi tercih edeceği konusunda bölünmüş durumda.

İthal fiyatlar verisi sonrası ABD Hazine kâğıdı getirileri geriledi

CME'nin FedWatch göstergelerine göre, Fed'in gelecek hafta 50 baz puanlık faiz indirimine ilişkin beklentiler dün yüzde 28'den yüzde 43'e yükselirken, Hazine getirileri haftalık düşüşe doğru ilerliyor.

Bu hafta açıklanan tüketici ve üretici fiyat endeksleri, ay sonunda PCE'de ılımlı bir artış olacağı yönündeki tahminleri güçlendirerek bazı yatırımcıların Fed'in istihdam konusunda daha endişeli olacağı beklentisine yol açtı.

Bu arada The Wall Street Journal, yetkililerin enflasyonu kontrol altında görmesi ve istihdam konusunda endişelenmesi nedeniyle daha agresif bir parasal genişleme yolunun masada olduğunu bildirdi.

10 yıl vadeli tahvil şu anda yüzde 3,657 ve iki yıl vadeli tahvil yüzde 3,598 seviyesinde bulunuyor.