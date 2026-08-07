ABD-Japonya müdahalesi yetmedi: Yen tekrar baskı altında

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Japon yeni, ABD ve Japonya'nın ortak müdahalesiyle elde ettiği kazanımların önemli bölümünü geri verdi. Pazartesi günü 155,23 seviyesine kadar gerileyen dolar/yen paritesi, cuma sabahı 158,45'e yükseldi.

Geçen hafta gerçekleştirilen ortak müdahale öncesinde dolar/yen yaklaşık 164 seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu operasyon, ABD ile Japonya'nın 1998'den bu yana gerçekleştirdiği ilk ortak yen alım müdahalesi olmuştu.

Yenin müdahale sonrasında elde ettiği yükselişi koruyamaması, döviz piyasasına doğrudan müdahalenin etkisinin sınırlı kalabileceğine ilişkin değerlendirmeleri güçlendirdi.

Faiz farkı yen üzerinde baskı oluşturuyor

ABD ile Japonya arasındaki geniş faiz farkı, Japonya'nın yüksek borçluluğu ve jeopolitik belirsizlikler yen üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Perşembe günü petrol fiyatlarındaki yükselişle doların son iki haftanın en güçlü günlük kazancını kaydetmesi de dolar/yen paritesindeki yukarı yönlü harekette etkili oldu.

Oversea-Chinese Banking stratejisti Moh Siong Sim, özellikle dolar/yenin 160 seviyesine yaklaşması halinde yeni bir müdahale ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Sim, müdahalenin daha kalıcı sonuç verebilmesi için Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırımlarını hızlandırması veya ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha gevşek para politikasına yönelmesini destekleyen bir ortam oluşması gerektiğini belirtti.

Kishida'dan müdahale değerlendirmesi

Japonya'nın eski Başbakanı Fumio Kishida, ABD ve Japonya'nın ortak müdahalesinin yen üzerinde şimdilik destek sağladığını ancak bu adımın para birimi ya da ekonomi açısından tabloyu köklü biçimde değiştirecek nitelikte olmadığını ifade etti.

Piyasalarda, Japon yetkililerin yenin yeniden hızlı değer kaybetmesi halinde döviz piyasasına tekrar müdahale edip etmeyeceği yakından izleniyor.

FT: Avrupa Merkez Bankası hazırlıksız yakalandı

Financial Times'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'nin geçen hafta Japonya'ya destek amacıyla gerçekleştirdiği döviz müdahalesi Avrupa Merkez Bankası'nı (ECB) hazırlıksız yakaladı.

Haberde ABD'nin yen satın almak amacıyla euro sattığı ve Avrupa Merkez Bankası'nı işlem gerçekleştirildikten sonra bilgilendirdiği belirtildi.