ABD-Kanada restleşmesinin faturası tüketiciye: Tuvalet kağıdı ve mendile zam geliyor

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Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin uyguladığı vergilere aynı oranda karşılık verileceğini açıkladı. Carney, 8 Eylül'den itibaren yaklaşık 900 Amerikan ürününe yüzde 25 ila yüzde 50 arasında değişen gümrük vergileri uygulanacağını duyurdu.

Misilleme kapsamına tuvalet kağıdı ve mendil üretiminde kullanılan hammaddelerin de alınması bekleniyor. Kanada'nın bu ürünlere yüzde 25 ila yüzde 50 arasında vergi uygulaması, ABD'deki kağıt ürünleri sektöründe maliyetleri artırabilir.

ABD'nin Kanada'ya bağımlılığı dikkat çekiyor

ABD'de tuvalet kağıdı ve mendil üretiminin önemli bölümü ülke içinde yapılsa da üretimde kullanılan hammaddelerde Kanada'ya olan bağımlılık dikkat çekiyor. Kereste kaynakları açısından zengin olan Kanada, ABD'nin kağıt sanayisi için önemli tedarikçiler arasında bulunuyor.

Dünya Bankası verilerine göre ABD, 2024 yılında Kanada'dan 328 milyon dolar değerinde tuvalet kağıdı ithal etti. Kanada böylece ABD'nin bu alandaki en büyük tedarikçisi konumunda bulunuyor.

Charmin markasının sahibi Procter & Gamble da mevcut vergilerin maliyetleri artırması nedeniyle ürün fiyatlarında artış yapmak zorunda kalabileceğini açıkladı.

Amerikalılar yılda 141 rulo tüketiyor

Tuvalet kağıdının ticaret savaşının sembol ürünlerinden biri haline gelmesinin nedeni, ABD'deki yüksek tüketim oranları. ABD, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturmasına rağmen küresel kağıt mendil tüketiminin yüzde 20'sinden fazlasını gerçekleştiriyor.

Amerikalılar yılda ortalama 141 rulo tuvalet kağıdı kullanıyor. Bu nedenle hammadde maliyetlerindeki artışın tüketici fiyatlarına yansıması halinde milyonlarca kişinin bütçesinin etkilenebileceği belirtiliyor.

Alkol, süt ürünleri ve deniz ürünleri de listede

Ticaret savaşının etkileri kağıt ürünleriyle sınırlı kalmıyor. ABD'nin Kanada'dan ithal edilen alkollü içeceklere, aralarında popüler viski markalarının da bulunduğu ürünlere yüzde 50 gümrük vergisi uygulaması dikkat çekiyor.

Trump yönetimi ayrıca Kanada'nın Amerikan süt ürünlerine yönelik tarifelerine karşılık olarak Kanada süt ürünlerinin büyük bölümüne yüzde 50 gümrük vergisi getirdi.

Kanada ise Amerikan peynirine yüzde 25, diğer bazı süt ürünlerine yüzde 50 vergi uygularken, dondurulmuş ıstakoz da dahil olmak üzere ABD'nin balık ve deniz ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi getirdi.

Otomotiv sektörü de baskı altında

Kanada'nın otomobillere ve otomotiv parçalarına uygulayacağı yüzde 25'lik vergie de iki ülke arasındaki ticaret savaşının önemli başlıklarından biri oldu.

Özellikle üretim süreçlerinde Kanada'dan gelen parçalara bağımlı olan Amerikan otomotiv sektörü, yeni vergilerden etkilenebilir. Trump, 1 Ocak 2027'ye kadar anlaşmaya varılamaması halinde söz konusu verginin yüzde 50'ye yükseltilebileceği uyarısında bulundu.

Ticaret savaşının nereye varacağı belirsiz

Müzakerelerin tıkanmasının ardından karşılıklı vegilerin ne zaman kaldırılacağı belirsizliğini koruyor. Ticaret savaşının iki ülke arasındaki güçlü ekonomik bağları zorlamasının yanı sıra tüketici fiyatları ve enflasyon üzerinde de baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ise Trump yönetiminin Kanada ile yaşanan ticaret anlaşmazlığının Amerikan tüketicileri üzerinde olumsuz bir etki oluşturmayacağı görüşünü savunuyor.