ABD Kongresi Bütçe Ofisi büyüme tahminini düşürdü

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), ocak ayında yayımladığı, 2025-2028 yıllarına ilişkin büyüme, istihdam, enflasyon, faiz oranları gibi konulardaki tahminlerini son ekonomik gelişmeler ışığında güncelledi.

Güncellemede, yürürlüğe giren yeni yasalar, daha düşük net göç ve daha yüksek gümrük vergileri gibi faktörlerin yanı sıra, ocaktan bu yana yayımlanan veriler de dikkate alındı.

Buna göre CBO, ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için aşağı, 2026 ve 2028 için yukarı yönlü revize etti.

Böylelikle ocak ayında yüzde 1,9 olarak öngörülen ABD'nin 2025 yılı ekonomik büyüme tahmini yüzde 1,4'e düşürüldü.

Ülke ekonomisinin 2026'da yüzde 2,2 ve 2027 ile 2028'de yüzde 1,8 büyüyeceği öngörüldü.

CBO'nun bu yıl için enflasyon tahmini de yüzde 2,2'den yüzde 3,1'e çıktı. Enflasyonun 2026'da yüzde 2,4 ve 2027 ile 2028'de yüzde 2 olacağı tahmin edildi.

Dördüncü çeyreğe ilişkin ortalama faiz oranı beklentisi yükseldi

İşsizlik oranına yönelik tahminler de 2025 için yukarı, gelecek yıl için aşağı yönlü güncellendi.

Dördüncü çeyrekte ortalama işsizlik oranı beklentisi bu yıl için yüzde 4,3'ten yüzde 4,5'e çıkarılırken, 2026 için yüzde 4,4'ten yüzde 4,2'ye düşürüldü. 2027 ve 2028 yıllarına dair işsizlik oranı tahminleri yüzde 4,4 olarak korundu.

Ocak ayında, bu yıl için yüzde 3,7 olarak öngörülen dördüncü çeyrek ortalama faiz oranı beklentisi yüzde 4'e çıkarıldı. Gelecek yıl için de yüzde 3,4'ten yüzde 3,6'ya yükseltildi.

Dördüncü çeyrek ortalama faiz oranı tahmini, 2027 ve 2028 yılları için yüzde 3,4'ten yüzde 3,3'e revize edildi.