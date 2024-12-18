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ABD Kongresi’nde Çin oylaması

ABD Kongresi, Çin'deki ABD yatırımlarına yönelik yeni kısıtlamaları oylayacak.

Haber Merkezi
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ABD Kongresi’nde Çin oylaması
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ABD'de Temsilciler Meclisi üyeleri, Kongre'nin önümüzdeki günlerde mart ayı ortasına kadar hükümet operasyonlarını finanse etmek için bir tasarının parçası olarak Çin'deki ABD yatırımlarını kısıtlayan mevzuatı oylamaya hazırlandığını söyledi.

Ekim ayında Hazine, ABD'nin yapay zekâ ve Çin'deki ABD ulusal güvenliğini tehdit edebilecek diğer teknoloji sektörlerindeki yatırımlarını sınırlayacak kuralları 2 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere kesinleştirdi.

Tasarı bu kısıtlamaları genişletiyor ve Çin yapımı tüketici yönlendiricileri ve modemlerinin yarattığı ulusal güvenlik risklerini inceleme ve ek ulusal güvenlik açısından hassas alanların yakınında Çin'den gayrimenkul alımlarının incelenmesini zorunlu kılma gibi Çin'le ilgili endişelere yönelik başka hükümler de içeriyor.

Tasarı ayrıca Federal İletişim Komisyonu'nun, "telekomünikasyon ve teknoloji şirketlerinin ne zaman yabancı bir düşmanla bağlantısı olduğunu bilmesini" sağlamak için hem FCC lisansına veya yetkisine sahip olan hem de Çin dahil olmak üzere yabancı düşman hükümetler tarafından sahip olunan her kuruluşun bir listesini yayınlamasını gerektirecek.

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