ABD konut fiyatları mayısta ocaktan bu yana en hızlı artışı kaydetti

Redfin verilerine göre, ABD konut fiyatları mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artışla ocaktan bu yana en hızlı aylık yükselişini kaydederken yıllık bazda yüzde 2,5 değer kazandı.

Redfin, mayıs fiyatlarının mortgage oranlarının gerilediği ve ev alım talebinin güçlendiği nisan ayında sözleşmeye bağlanan anlaşmaları yansıttığını belirterek bu durumun fiyat artışını hızlandırdığını açıkladı.

Mayısta tamamlanan konut satışları 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Konut arzı da artış eğiliminde olmasına karşın piyasada yeterli düzeyde uygun fiyatlı ve cazip konut bulunmuyor.

Öte yandan daha güncel bir gösterge niteliği taşıyan bekleyen satışlar, mayıs boyunca mortgage oranlarının yükselmesiyle birlikte yatay bir seyir izledi. Redfin, yeni konut arzının da yatay seyretmesi nedeniyle fiyat artışının mevcut temposunu sürdürebileceğini öngördü.