ABD konut fiyatlarında 11 yılın en düşük artışı

S&P CoreLogic Case-Shiller, şubat ayına ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, şubatta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 arttı.

Temmuz 2012'den bu yana en düşük yıllık artışı kaydeden endeks, ocakta yıllık bazda yüzde 3,7'lik artış kaydetmişti.

Ulusal konut fiyat endeksi, şubatta aylık bazda ise mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,2 artarak Haziran 2022'den bu yana ilk kez artış gösterdi.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de şubatta piyasa beklentileri doğrultusunda yıllık yüzde 0,4 arttı. 2012'den bu yana en düşük yıllık artışı kaydeden endeks, ocakta yüzde 2,6 yükselmişti.

Söz konusu dönemde endeks, aylık bazda ise mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,1 arttı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler; yüzde 10,8 ile Miami, yüzde 7,7 ile Tampa ve yüzde 6,6 ile Atlanta oldu.

Aynı dönemde konut fiyatları San Francisco'da yüzde 10, Seattle'da yüzde 9,3, San Diego'da yüzde 4,1, Portland'da yüzde 3,2, Las Vegas'ta yüzde 2,6, Phoenix'te yüzde 2,1, Los Angeles'ta yüzde 1,3 ve Denver'de yüzde 1,2 azaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P DJI Genel Müdürü Craig Lazzara, konut fiyatlarının eğilimlerinin şubatta ılımlı bir hal aldığını belirtti.

Verilerin bankacılık sektöründe mart ayında yaşanan sıkıntılardan öncesine ait olduğuna işaret eden Lazzara, tahminler karışık olsa da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu düşürme hedefine odaklanmış göründüğünü, bunun da faiz oranlarının en azından kısa vadede yüksek kalabileceğini gösterdiğini kaydetti.

Lazzara, mortgage (konut kredisi) finansmanı ve ekonomik zayıflık beklentisinin gelecek birkaç ay boyunca konut fiyatları için bir ters rüzgar olmaya devam edeceğini ifade etti.