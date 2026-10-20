ABD konut piyasası mortgage kıskacında mı?

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ABD'de 30 yıllık sabit mortgage faizi %7,4 ile son 25 yılın zirve seviyesi olan %7,8'e yakın seyrediyor. Yüksek faiz ortamı konut talebini baskılarken, arz tarafında daha yapısal bir sorun ortaya çıkıyor.

Toplam satışlar içerisinde ilk kez konut alanların payı %30 seviyesine geriledi. Söz konusu oran 1990'lar ve 2000'li yıllarda %40'ın üzerinde bulunuyordu.

Mevcut stokta satış isteksizliği

ABD mortgage sistemi 30 yıl sabit faiz esasına dayanıyor. 2021 döneminde %3 seviyesinden kredi kullanan borçlu, güncel faiz %7,4 olsa dahi ödemesini %3 üzerinden sürdürüyor.

Mevcut kredinin yeni konuta taşınamaması, yer değiştirme maliyetini artırıyor. Piyasa faizi ile mevcut kredi faizi arasındaki farkın her 1 puan genişlemesi, satış olasılığını %18 azaltıyor.

Bu eğilim nedeniyle 2022 ikinci çeyrek ile 2024 ikinci çeyrek arasında 1,7 milyon adetlik satış gerçekleşmedi.

Aylık maliyet artışı 335 dolar

Aynı değerde konut ile yer değiştirme senaryosunda, hanehalkı için aylık ek faiz yükü 335 dolar seviyesinde hesaplanıyor. Söz konusu tutar vergi öncesi hanehalkı gelirinin %3,2'sine karşılık geliyor.

Faizin %7,4 seviyesinde kalması halinde, yıllık bazda yaklaşık 1 milyon adetlik konut satışının gerçekleşmemesi bekleniyor. Bu rakam normal koşullardaki satış hacminin beşte birine işaret ediyor.

Fiyatlama üzerinde asimetrik etki

Mortgage kıskacı konut fiyatları üzerinde asimetrik etki yaratıyor. Yüksek faizin konut fiyatlarını %5,6 aşağı çekmesi beklenirken, arzın daralması nedeniyle fiyatlar %7 yükseldi.

Arz daralmasının fiyat üzerindeki yukarı yönlü baskısı, faiz kaynaklı aşağı yönlü baskıyı baskıladı.

Çözüm için iki model

Piyasada kredilerin devredilebilir ve taşınabilir hale getirilmesi olmak üzere iki model tartışılıyor. Söz konusu modellerin mevcut düşük faizli kredi stokuna sahip hanehalkı için sınırlı fayda sağlaması öngörülüyor.

Kalıcı çözüm için mortgage faizlerinde belirgin geri çekilme gerekiyor. Kısa vadede bu yönde bir projeksiyon bulunmuyor.