ABD konut piyasasında faizler yükseldi, mortgage başvuruları arttı

Mortgage Bankers Association'ın (MBA) verilerine göre, 21 Kasım 2025'te sona eren hafta için ipotek başvuruları bir önceki haftadan yüzde 0,2 arttı. 30 yıllık sabit faiz oranı yüzde 6,4'e yükselerek Ekim başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

MBA'nın ForInvest Haber ile paylaştığı raporda, MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, "İpotek oranları geçen hafta yükseldi, 30 yıllık sabit oran yüzde 6,4'e çıkarak Ekim başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu biraz daha yüksek oranlara rağmen, satın alma başvuruları hafta boyunca arttı ve bir yıl öncesine göre daha güçlü bir tempoda kaldı" dedi.

Kan, "FHA, VA ve USDA başvurularını içeren hükümet satın alma endeksi yüzde 9 arttı ve 2023'ten bu yana en güçlü haftasını geçirdi" ifadelerini kullandı ve şu şekilde devam etti:

“Oranlar son dört hafta boyunca yaklaşık 10 baz puan arttı ve birçok borçlu oran düşüşlerinden yararlanmak istediğinden, yeniden finansman başvuruları geçen hafta neredeyse yüzde 6 azalarak eylülden bu yana en yavaş haftalık hıza düştü.”

Yeniden Finansman haftalık azalırken, geçen yıla göre yüksekti

Piyasa Bileşik Endeksi, ipotek kredisi başvuru hacminin bir ölçüsü, mevsimsel olarak düzeltilmiş bazda bir önceki haftadan yüzde 0,2 arttı.

Yeniden Finansman Endeksi bir önceki haftadan yüzde 6 azaldı ve bir yıl önceki aynı haftadan yüzde 117 daha yüksek oldu. Mevsimsel olarak düzeltilmiş Satın Alma Endeksi bir önceki haftadan yüzde 8 arttı ve bir yıl önceki aynı haftadan yüzde 20 daha yüksekti.

Uyumlu kredi bakiyeleri (806.500 dolar veya daha az) olan 30 yıllık sabit faizli ipotekler için ortalama sözleşme faiz oranı yüzde 6,37'den yüzde 6,40'a yükseldi.

Jumbo kredi bakiyeleri (806.500 dolardan fazla) olan 30 yıllık sabit faizli ipotekler için ortalama sözleşme faiz oranı yüzde 6,39'dan yüzde 6,49'a yükseldi. FHA destekli 30 yıllık sabit faizli ipotekler için ortalama sözleşme faiz oranı yüzde 6,14'ten yüzde 6,15'e yükseldi. 15 yıllık sabit faizli ipotekler için ortalama sözleşme faiz oranı yüzde 5,83'ten yüzde 5,80'e düştü.