ABD konut piyasasındaki nisan sonu kırılması mayıs ayı dengelerini etkiler mi?

Finansman maliyetlerinde gözlenen yukarı yönlü ivme, özellikle nisan ayı başında hareketlenen satış trafiği üzerinde fren etkisi yaratırken, alıcıların bütçe planlamalarını da doğrudan etkiledi. Piyasada oluşan bu yeni denge, faiz indirimlerinin devam edeceği yönündeki iyimser beklentilerin nisan ayının son günlerinde askıya alınmasına neden oldu.

Faizlerdeki ani sıçrama konut alıcısının bütçe planlarını zorluyor

Nisan ayının büyük bölümünde görülen aşağı yönlü seyir, ayın son günlerinde yerini sert bir geri dönüşe bıraktı. 30 yıl vadeli sabit kredi oranlarının bir haftalık süreçte yüzde 6,23'ten yüzde 6,30 seviyesine çıkması, ev sahibi olmayı planlayan binlerce kişi için aylık ödeme yükümlülüklerini yeniden yukarı çekti. Bu durum, sadece bir rakam artışı değil, aynı zamanda alıcıların düşük faiz beklentisini de mayıs ayı başı itibarıyla boşa çıkardı. Piyasadaki bu yeni gerçeklik, alıcıların bütçelerini küçültmesine veya alım kararlarını tamamen ertelemesine neden olacak bir baskı oluşturuyor.

Tahvil piyasasındaki dalgalanma mortgage maliyetlerine doğrudan yansıyor

Kredi maliyetlerindeki bu nisan sonu atağının arkasında, ABD 10 yıllık hazine tahvillerinde yaşanan hareketlilik yatıyor. Jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatlarını tetiklemesiyle yeniden alevlenen enflasyon endişeleri, nisan ayının son günlerinde borçlanma maliyetlerini yukarı taşıdı. 15 yıl vadeli konut kredilerinde de yüzde 5,64 seviyesinin görülmesi, konut finansmanı piyasasının nisan başında yakaladığı ivmeyi kaybettiğini gösteriyor. Bu maliyet artışı, bankaların kredi iştahını da etkileyerek mayıs ayına daha temkinli bir başlangıç yapılmasına yol açıyor.

Mayıs ayında piyasayı faiz ve envanter çıkmazı bekliyor

Konut piyasasında nisan ayının son haftasında kaydedilen bu veriler, mayıs ayı genelinde satış hacminin sınırlı kalabileceğine işaret ediyor. Mevcut ev sahiplerinin düşük faizli eski kredilerini koruma refleksi piyasadaki konut arzını kısıtlı tutmaya devam ederken, yükselen faizler talebi de daraltıyor. Bu çift taraflı baskı, 2026 yılının ikinci çeyreğinde konut piyasasının nisan sonundaki bu yeni maliyet dengesiyle birlikte daha durağan bir seyir izleyeceğini kanıtlıyor. Yeni ayın ilk günlerinde oluşan bu tablo, sektörde yeni bir 'bekle ve gör' döneminin başladığını gösteriyor.