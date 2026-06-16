ABD konut sektöründe zayıflama sürüyor: Beklentilerin altında kaldı

ABD'de açıklanan verilere göre, konut başlangıçları mayıs ayında yıllık bazda yüzde 15,4 azalarak 1,18 milyon seviyesine geriledi. 1,43 milyon olan beklentilerin gerisinde kalarak 1,17 olarak gerçekleşti. Geçen ay gerileme yüzde 8,5 seviyesinde olmuştu.

Gelecekteki inşaatlar hakkında bilgi veren inşaat izinleri ise mayıs ayında yıllık bazda yüzde 0,7 azalarak 1,41 milyon seviyesine geriledi.

Orta Batı hariç tüm bölgelerde inşaatlarda düşüş görüldü. En büyük konut inşaat bölgesi olan Güney'de ise, apartman binalarındaki keskin düşüşün etkisiyle, konut başlangıçları Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.