ABD kripto denetimini artırıyor! Nasdaq’ın gözetim sistemi devreye alındı

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), dijital varlık piyasalarındaki denetimini artırmaya hazırlanırken Nasdaq’ın gelişmiş gözetim sistemini kullanıma aldığını açıkladı.

Piyasada dolandırıcılık ve manipülasyon yakın takipte

Yapılan resmi duyuruda, CFTC’nin Nasdaq tarafından geliştirilen gözetim programını kullanarak piyasalarda gerçekleşebilecek dolandırıcılık, kötüye kullanım ve manipülasyon gibi faaliyetleri tespit etmeyi hedeflediği belirtildi.

CFTC’ye kripto geniş yetkiler verilmesi gündemde

Gözetim sisteminin benimsenmesi, CFTC’nin dijital varlıklar üzerindeki rolünün yakın zamanda ciddi şekilde genişleyebileceğine işaret ediyor. Kongre’nin her iki kanadında da değerlendirilen yasa tasarılarının yasalaşması halinde, CFTC’ye kripto varlıklar üzerinde daha geniş yetkiler verilmesi gündemde. Bu kapsamda, kurumun teknolojik olarak güçlendirilmesi stratejik bir adım olarak öne çıkıyor.

Yeni sistem, otomatik uyarı ve pazar analizi sunuyor

Yeni gözetim platformu, CFTC’ye otomatik uyarı mekanizmaları ve pazarlar arası analiz (cross-market analytics) gibi modern izleme araçları sağlayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Kurum Başkan Vekili Caroline Pham, finansal piyasaların hızlı teknolojik dönüşüm geçirdiği günümüzde, CFTC’nin de bu ivmeye ayak uydurmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kriptoda piyasa suistimalleri tespit edilecek

Pham, sistemin özellikle yüksek işlem hacmi ve dalgalanma dönemlerinde hızlı ölçeklenebilme kabiliyetinin kritik faydalar sunduğunu belirtti. Bu yetenek sayesinde, hem geleneksel hem de kripto varlık piyasalarında olası piyasa suistimallerinin tespitinde daha etkili olunması bekleniyor.

CFTC, "Crypto Sprint" inisiyatifi ile denetim etkinliğini artırıyor

CFTC, dijital varlık piyasalarında etkinliğini artırmak amacıyla bu ay başında "Crypto Sprint" adlı yeni bir girişim başlattı. Bu inisiyatif, kripto vadeli işlem piyasaları ve Başkanlık Dijital Varlık Piyasaları Çalışma Grubu tarafından yayımlanan önerilerin uygulanmasına odaklanıyor. Projenin temel amacı, kripto piyasalarının daha şeffaf ve güvenilir şekilde işlemesini sağlamak.