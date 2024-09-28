ABD limanlarında işçiler greve hazırlanıyor! Enflasyona yanıt verecek maaş ve iş koruması masada

ABD’de Doğu ve Körfez Kıyılarındaki liman işçileri, ithalatı derinden etkileyecek büyük bir greve hazırlanıyor.

Kuzey Amerika'daki en büyük denizcilik işçileri sendikası, önümüzdeki haftanın başına kadar bir anlaşmaya varılmazsa ABD ekonomisini sarsacak Doğu ve Körfez kıyılarında tam greve gitme tehdidinde bulundu.

Yaklaşık 85 bin liman işçisi greve gidiyor

Uluslararası Liman İşçileri Derneği (ILA), 100'den fazla Doğu ve Körfez Kıyısı limanında 85 binden fazla liman işçisini temsil ediyor. ILA, büyük limanlarda faaliyet gösteren şirketlerin ittifakıyla bir anlaşmaya varamazsa, grevin 1 Ekim gibi erken bir tarihte başlayabileceğinden endişe ediliyor. Her iki taraf da cuma günü anlaşmaya varamadı. Sözleşme Pazartesi gününden sonra sona erecek.

Grev hangi limanları ve hangi mal türlerini etkileyecek?

Maine'den Teksas'a kadar olan limanlar, bu eyaletlerdeki tesisler ile Massachusetts, New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Virginia, Kuzey Karolina, Güney Karolina, Georgia, Florida, Alabama ve Louisiana grevlerden etkilenecek. Mitre Corporation'a göre, genel liman kapasitesinin yaklaşık yüzde 51'i bu liman işletmeleri tarafından idare ediliyor.

Otomobil, ilaç ve diğer tüm endüstriler hedef tahtasında

Grevden neredeyse tüm endüstriler etkilenecek. Ananas, muz, narenciye ve üzüm gibi normalde ABD'ye doğu ve Körfez kıyılarından giren yabancı meyve sevkiyatları hedef tahtasında bulunuyor.

Otomobil ve ilaç şirketlerinin de grev nedeniyle ürünlerini mağazalara ulaştırmada ciddi kesintilerle karşılaşabileceği ve bunun da ülke genelinde fiyatların artmasına yol açabileceği belirtiliyor.

Grevin günlük faturası 1 milyon doları bulabilir

Ekonominin nasıl etkileneceğine ilişkin kesin tahminler büyük farklılıklar gösterse de, çoğu grevin yıkıcı etkileri olacağı konusunda hemfikir. Bazıları, nakliye konteyneri pazaryeri Container xChange gibi, bir iş durdurmanın her gün 1 milyar dolara mal olabileceğini tahmin ediyor. Oxford Economics, uzun süreli bir grevin devam ettiği her hafta ABD ekonomik faaliyetini 4,5 ila 7,5 milyar dolar arasında azaltabileceğini belirtti.

Büyük limanlardaki tıkanıklık maliyetleri artırabilir

Şirketi bin 500'den fazla nakliye şirketiyle çalışan Container xChange CEO'su Christian Roeloffs, Perşembe günü müşterilerine yaptığı açıklamada, "Bu büyük limanlardaki tıkanıklık ve gecikmeler konteynerlerin bulunabilirliğini ciddi şekilde etkileyecek, maliyetleri artıracak ve programları aksatacak" dedi.

Tahıl ihracatı etkilenmeyecek ancak grev, soya fasulyesi ve diğer tarım ürünleri gibi tarımsal ihracatı etkileyecek.

Liman işçileri neden grev tehdidinde bulunuyor?

ILA, çalışanların "işverenlerinin ve sektörün zenginleşmesine" yaptıkları katkının telafisi için daha yüksek ücret talep ediyor. Sendika, mevcut maaş seviyelerini "aşındıran" enflasyona yanıt verecek bir maaş talep ettiklerini söylüyor. ILA başkanı Harold Daggett, "Yeni bir Ana Sözleşme yürürlüğe girmezse, 1 Ekim Salı günü uyuyan bir dev kükremeye hazır. Üyelerim bir yıldan uzun süredir grev olasılığına hazırlanıyor” dedi. İşçiler ayrıca terminallerde otomasyona ve yeni teknoloji cihazlarına karşı koruma için de baskı yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri Denizcilik İttifakı'ndan (USMX) yapılan açıklamaya göre, ILA ile görüşmeler mayıs ayının son haftasında başladı. Ancak bu görüşmelerden fazla bir ilerleme sağlanamadı.

Beyaz saray anlaşmazlıklar için çağrıda bulundu

Perşembe günü, Beyaz Saray tarafların anlaşmazlıklarını çözmeleri ve grevi önlemeleri çağrısında bulundu. Çalışma Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililer CBS News'e müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olmak için çalıştığını söyledi. Pazartesi günü, USMX , işçilerin ve işverenlerin anlaşmalara varmasına yardımcı olan bir devlet kurumu olan Federal Arabuluculuk ve Uzlaştırma Servisi'nden ve diğer kurumlardan bilgi aldığını söyledi.

New York ve New Jersey Liman İdaresi sözcüsü Steve Burns, Business Insider'a "Herhangi bir olası etkiye hazırlık için tedarik zincirindeki ortaklarla koordinasyon sağlıyoruz" dedi.

Lojistik şirketleri ücretlerde ayarlama yapıyor

Maersk, tedarik zincirindeki olası kesintinin etkisine bağlı olarak 21 Ekim'de yürürlüğe girecek ek ücreti devreye alacak. Bir diğer oyuncu olan CMA-GCM, 17 Eylül'de limanlar için ücretlerinde bir dizi değişik yaptığını duyurdu. Bu değişiklikler 11 Ekim'de yürürlüğe girecek.

Hapag-Lloyd, ABD Körfez ve Doğu Kıyılarına yapılan ithalatlar için bir "iş kesintisi varış yeri ek ücreti" uygulamayı planlıyor .