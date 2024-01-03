ABD, LNG ihracatında dünyanın en büyüğü oldu

ABD, 2023 yılında Avustralya ve Katar'ı geride bırakarak ilk kez dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatçısı oldu.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, ABD 2023 yılında 91,2 milyon metrik ton LNG ihraç ederek rekor kırdı.

Üretim artışı, Teksas'taki Freeport LNG'nin geçen yıl yeniden faaliyete geçmesinden kaynaklandı. 2022'de en büyük LNG tedarikçisi olan Katar'ın ihracat hacmi 2016'dan bu yana ilk kez daraldı ve yüzde 1,9'luk bir düşüşle üçüncü sıraya geriledi.

Avustralya, 2022'ye göre çok az değişiklik gösteren ihracatıyla ikinci sırada yer aldı. Bu yıl ABD'de iki yeni LNG projesinin üretime başlaması bekleniyor.

Bu iki proje tam kapasiteye ulaştığında ABD'nin LNG ihracat kapasitesine yılda 38 milyon ton daha eklenecek.