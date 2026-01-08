ABD mal ve hizmet ticaret açığı yüzde 39 geriledi

Aynı dönemde ihracat aylık bazda yüzde 2,6 artarak 302 milyar dolara yükseldi. Mal ihracatı 7,1 milyar dolarlık artışla 195,9 milyar dolara çıkarken, hizmet ihracatı 0,7 milyar dolar artarak 106,1 milyar dolar seviyesine ulaştı.

İthalat ise Ekim ayında yüzde 3,2 gerileyerek 331,4 milyar dolar oldu. Mal ithalatı 12,1 milyar dolarlık düşüşle 255 milyar dolara inerken, hizmet ithalatı 1,1 milyar dolar artışla 76,3 milyar dolara yükseldi.

Ticaret açığındaki daralma, mal ticareti açığının 19,2 milyar dolar azalarak 59,1 milyar dolara gerilemesinden ve hizmetler fazlasının 0,4 milyar dolar düşüşle 29,8 milyar dolara inmesinden kaynaklandı.

Yılın ilk on ayını kapsayan dönemde mal ve hizmet ticaret açığı, 2024’ün aynı dönemine göre 56,0 milyar dolar artarak yüzde 7,7 yükseldi. Bu dönemde ihracat 168,6 milyar dolar artışla yüzde 6,3, ithalat ise 224,6 milyar dolar artışla yüzde 6,6 büyüme gösterdi.

Üç aylık hareketli ortalamaya göre, Ekim ayında mal ve hizmet ticaret açığı 15,0 milyar dolar azalarak 44,4 milyar dolara düştü. Ortalama ihracat 293,4 milyar dolara yükselirken, ortalama ithalat 337,8 milyar dolara geriledi.