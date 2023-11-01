ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) kasım ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre banka, politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında bıraktı. Piyasa beklentisi de bu toplantıda, Fed’in faize dokunmaması yönündeydi.

Kararın 12 üyenin oybirliği ile alındığı ifade edildi. Yetkililer son dönemdeki ekonomik faaliyetleri güçlü olarak nitelendirdi ve uzun vadeli faiz oranlarındaki artışın ekonomik faaliyetler üzerinde nasıl bir baskı yaratabileceğinin altını çizdi. Açıklamada, "Ekonomik faaliyet üçüncü çeyrekte güçlü bir hızda genişledi" ifadesi kullanıldı.

Fed'in Eylül toplantısından bu yana gördüğü "güçlü faaliyet hızının" yükseltilmesi anlamına gelen bu ifade, ABD gayrisafi yurtiçi hasılasının üçüncü çeyrekte yıllık %4,9 oranında büyüdüğünü gösteren son verilerin ardından geldi.

Fed'in son açıklamasında, istihdam artışlarının hala "güçlü" ve enflasyonun hala "yüksek" olduğu belirtilerek, merkez bankasının "enflasyonu zaman içinde %2'ye döndürmek için uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını" değerlendirmeye devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada Fed'in, "para politikasının ekonomik faaliyet ve enflasyon ile ekonomik ve finansal gelişmeleri etkilemesindeki gecikmelerin" bilincinde olarak, daha ileri adımlar atmayı düşünürken geçmişteki faiz artışlarının gelişmekte olan etkilerini izlemeye devam ettiği belirtildi.

Fed yetkilileri iki toplantı üst üste faiz artırımına gitmeyerek, Mart 2022'de faizleri sıfıra yakın seviyeden yükseltmeye başladıklarından bu yana faiz artırımı yapılmayan en uzun dönem oldu. O zamandan bu yana, yüksek enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını son kırk yılın en yüksek hızında artırdılar.

İlk faiz indiriminin haziranda geleceği beklentisi güçlendi

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 2 günlük toplantının ardından yaptığı açıklamada beklentilere paralel olarak faizin sabit tutulduğunu duyurması Fed'in faiz artırımlarını tamamladığı değerlendirmelerini güçlendi.

FOMC kararı sonrası Fed'in faiz artırımını tamamladığı ve Haziran 2024'de faiz indirimine başlayacağı beklentisi daha fazla satın alınmaya başlandı.

Vadeli faiz kontratlarına göre, Fed'in Ocak toplantısında faiz artırımına gideceği beklentisi yüzde 35'ten yüzde 25'e indi.

Piyasalar ne tepki verdi?

Fed'e dünya borsa endeksleri olumlu tepki verdi.

Altının ons fiyatı, Fed'in mesajları öncesi 1978 dolarda işlem görürken, sonrasında 1981 dolara kadar yükseldi. Sarı maden saat 21.07 itibarıyla yüzde 0,25 düşüşle 1979 dolarda işlem gördü.

Dolar endeksi Fed öncesi 107 sınırından bulunurken, ilk tepki sınırlı oldu.

ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,81'den yüzde 4,79'a gerilerken; ABD 2 yıllık tahvil faizi ise, yüzde 5,02'den yüzde 4,99'a geri çekildi.

Euro/dolar paritesi dalgalı seyretti. Parite 1,0533'ten önce 1,0551'e yükselirken, sonrasında 1,0526'ya düştü.

Bitcoin fiyatları ise, 34 bin 517 dolardan 34 bin 621 dolara çıktı.

Dolar/TL tepki vermezken, gram altın ons altındaki düşüşün etkisiyle değer kaybetti.