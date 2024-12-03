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ABD merkezli emtia şirketi işten çıkarmalara başlıyor! 8 bin kişiyi etkileyecek

ABD merkezli tarımsal emtia şirketi Cargill'in dünya genelinde çalışanlarının yaklaşık yüzde 5'ini işten çıkaracağı bildirildi.

Haber Merkezi
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ABD merkezli emtia şirketi işten çıkarmalara başlıyor! 8 bin kişiyi etkileyecek
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Cargill'den yapılan açıklamada, yaklaşık 160 yıllık şirketin bu yılın başlarında uzun vadeli bir strateji belirlediği anımsatıldı.

Önündeki zorlayıcı trendlerden yararlanmak, rekabet gücünü en üst düzeye çıkarmak ve müşterilere hizmet sunmaya devam etmek amacıyla şirketin portföyünü geliştirmek ve güçlendirmek için net bir plan ortaya koyulduğu belirtilen açıklamada, dünya değiştikçe daha da hızlı dönüşmeye kararlı olunduğu kaydedildi. 

Küresel iş gücünü yüzde 5 oranında azaltıyor

Açıklamada, "Cargill'in etkisini güçlendirmek için kabiliyetlerimizi ve kaynaklarımızı stratejimizle uyumlu hale getirmeliyiz. Ne yazık ki bu, küresel iş gücümüzü yaklaşık yüzde 5 oranında azaltmak anlamına geliyor." ifadeleri kullanıldı. 

8 bin kişiyi etkileyecek

Öte yandan ABD basınında yer alan haberlerde, şirketin 160 binin üzerinde çalışanı olduğu, personel sayısındaki yüzde 5'lik kesintinin yaklaşık 8 bin kişiyi etkileyeceği belirtildi.

Cargill Üst Yöneticisi (CEO) Brian Sikes'ın şirket çalışanlarına gönderdiği notun paylaşıldığı haberlerde, işten çıkarmaların çoğunun bu yıl gerçekleşeceği aktarıldı.

Cargill'in işten çıkarma kararı, buğday, mısır ve soya fasulyesi gibi emtia ürünlerinin fiyatlarındaki gerileme sonrası şirketin geliri ve karında yaşanan düşüşün ardından geldi.

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