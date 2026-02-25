ABD mortgage başvuruları yükseldi

Mortgage Bankers Association’ın 20 Şubat ile biten haftaya ilişkin Haftalık Mortgage Başvuruları Anketi verilerine göre, mortgage başvuruları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Mevsimsel olarak düzeltilmiş Piyasa Bileşik Endeksi, mortgage başvuru hacmini ölçen gösterge, aynı dönemde yüzde 0,4 yükselirken, düzeltilmemiş endeks haftalık bazda yüzde 2 artış gösterdi.

Refinansman endeksi haftalık bazda yüzde 4 yükselerek bir yıl öncesinin aynı haftasına göre yüzde 150 artış kaydetti. Mevsimsel olarak düzeltilmiş satın alma endeksi yüzde 5 düşerken, düzeltilmemiş endeks haftalık bazda yüzde 1 geriledi ve yıllık bazda yüzde 12 artış gösterdi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan Joel Kan, 30 yıllık sabit faizli mortgage oranlarının geçen hafta Hazine tahvili getirilerinin düşüşünü takip ederek 6,09’a gerilediğini ve bunun Eylül 2022’den bu yana en düşük seviye olduğunu belirtti. Kan, bu düşüşün geleneksel refinansman başvurularını yüzde 5 ve VA refinanslarını yüzde 26 artırdığını söyledi.

Toplam başvuruların yüzde 58,6’sı refinansman olurken, değişken faizli mortgage (ARM) payı yüzde 8,2 seviyesinde sabit kaldı. FHA destekli başvurular yüzde 16,1’e gerilerken, VA payı yüzde 18,7’ye yükseldi. USDA payı ise yüzde 0,4 olarak değişmedi.

30 yıllık sabit faizli, konvansiyonel kredi bakiyeli mortgage’larda (≤832.750 $) ortalama faiz oranı 6,09’a düştü, jumbo kredilerde 6,20’ye geriledi. FHA destekli kredilerde ise faiz oranı 5,97 olarak kaydedildi.