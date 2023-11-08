ABD mortgage faizinde 16 ayın en büyük düşüşü

ABD'de en yaygın konut ipoteği (mortgage) faiz oranı olan 30 yıl vadede oran geçen hafta yaklaşık 16 ayın en büyük düşüşünü yaşadı.

Mortgage Bankacıları Birliği (MBA) verilerine göre 30 yıllık sabit faizli mortgage ortalama sözleşme oranı 3 Kasım'da sona eren haftada çeyrek puanlık bir düşüşle %7,61'e geriledi ve yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine indiğini belirtti. Bu, Temmuz 2022 sonundan bu yana görülen en büyük haftalık düşüş oldu.