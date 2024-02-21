ABD mortgage faizinde iki ay sonra ilk

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 10,6 düşüşle 181,6 puana indi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 10,1 düşüşle 133,0 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 11,4 düşüşle 427,0 puana geriledi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 19 baz puan artışla yüzde 7,06 seviyesinde yükseldi. Böylece 13 Aralık 2023 haftasının ardından ilk kez yüzde 7 seviyesi aşılmış oldu.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Mike Fratantoni, "Enflasyonun Ocak ayında toparlandığı ve yakın vadede faiz indirimi umutlarını azalttığı yönündeki haberlerin ardından, konut kredisi faizleri geçen hafta yüzde 7'nin üzerine çıktı." dedi.

ABD'de Ocak ayında yıllık bazda tüketici fiyatları beklentilerin üzerinde yüzde 3,1 olarak açıklandı.

Fratantoni, "Mortgage başvuruları, yeniden finansman başvurularındaki daha büyük düşüşün bir sonucu olarak geriledi. Arzın kısıtlı olduğu piyasada hem yüksek fiyatlar, hem de yüksek ev değerleri nedeniyle karşılanabilirlik zorlandığından, potansiyel ev alıcıları bu oran değişimlerine karşı oldukça hassas durumdalar." şeklinde görüş belirtti.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı, önceki haftaki görülen yüzde 34,0'dan yüzde 32,6'ya düştü.

15 yıllık faizinde oran 8 baz puan artışla yüzde 6,61 puan olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 7 baz puan arttı ve yüzde 6,37 puan seviyesine çıktı. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 16 baz puan artışla yüzde 7,16 seviyesine yükseldi.