ABD mortgage faizleri 23 yılın zirvesine çıktı

ABD'de 18 Ağustos ile sona eren haftada mortgage başvurularında düşüş üst üste 5'inci haftada da devam ederken, 30 yıllık faiz oranı yaklaşık 23 yılın en yüksek seviyesine geldi.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 4,2 düşüşle 184,8 puana indi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 5,0 düşüşle 142,0 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 2,8 düşüşle 397,1 puana geriledi.

Söz konusu haftada 30 yıllık mortgage faizi 15 puan artışla yüzde 7,31 seviyesine geldi ve 2000 yılı Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. 30 yıllık kredi faizinde 4 haftalık ortalamada 44 baz puan artarken, geçen yılın aynı dönemine göre artış seviyesi 166 oldu.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, "“Hazine faizleri geçen hafta piyasaların likidite azlığıyla boğuşması ve tahvil getirilerinin artacağı yönündeki endişeler nedeniyle yükselmeye devam etti.

Dayanıklı ekonomi enflasyonu inatla yüksek tutacak gibi görünüyor. Bu nedenle geçen hafta ipotek faizlerini yükseltti." dedi. Joel, 30 yıllık faizin Aralık 2000'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 7,31'e yükseldiğini belirtti.

15 yıllık faizinde oran 15 baz puan artışla yüzde 6,72 seviyesine geldi. 5 yıllık ARM kredi faizinde oran 30 baz puan artarak yüzde 6,50 oldu. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) kredi faizinde ise 16 baz puan artışla yüzde 7,27 seviyesi görüldü.