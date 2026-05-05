ABD nakit rezervlerini güçlendiriyor: 189 milyar dolarlık borçlanma ne anlama geliyor?

Bakanlığın bu keskin artış için sunduğu temel gerekçe, federal bütçeye giren net nakit akışlarının tahminlerin altında kalması olarak öne çıkıyor. Her ne kadar döneme beklenenden daha güçlü bir nakit bakiyesi ile başlanmış olsa da, vergi gelirleri veya diğer giriş kalemlerindeki yavaşlama, Hazine’yi piyasadan daha fazla likidite çekmeye zorladı. Haziran sonu itibarıyla kasada 900 milyar dolarlık bir güvenlik tamponu bulundurma hedefi, hükümetin olası operasyonel risklere karşı savunma hattını güçlendirme isteğini gösteriyor.

Üçüncü çeyrekte rekor arz beklentisi

Asıl dikkat çekici olan ise yılın üçüncü çeyreğine dair paylaşılan ilk tahminlerde gizli. Temmuz-eylül dönemini kapsayan süreçte Hazine’nin tam 671 milyar dolarlık bir borçlanma hacmi öngörmesi, piyasalarda dev bir arz dalgasının yaklaştığı sinyalini veriyor. Eylül sonu için hedeflenen 950 milyar dolarlık nakit dengesi, Bakanlığın yılın ikinci yarısında çok daha agresif bir borçlanma stratejisi izleyeceğine işaret ederken, bu devasa miktardaki tahvil arzının piyasa tarafından nasıl sindirileceği büyük bir merak konusu.

Piyasaların gözü tahvil ihale detaylarında

Piyasalar şimdi dikkatini, bu borçlanmanın hangi vade yapısıyla gerçekleştirileceğine dair Çarşamba günü yapılacak detaylı açıklamalara çevirmiş durumda. Hazine’nin bu ihtiyacı kısa vadeli bonolarla mı yoksa uzun vadeli kuponlu tahvillerle mi karşılayacağı, küresel faiz oranlarının seyri açısından kritik bir öneme sahip. Eğer arz dengesi yatırımcı talebiyle örtüşmezse, tahvil faizlerinde yaşanacak yukarı yönlü baskı, konut kredilerinden kurumsal borçlanma maliyetlerine kadar geniş bir yelpazede hissedilebilir.

39 trilyon dolarlık sınır ve finansal istikrar

Toplam kamu borcunun 39 trilyon dolar sınırına dayandığı bu süreçte, ABD’nin bu borçlanma trafiğini yönetme kapasitesi finansal istikrarın merkezinde yer alıyor. Bu hamleler her ne kadar rutin bir nakit yönetimi operasyonu gibi görünse de, bütçe açığının finansmanı için piyasaya sürülen her yeni tahvil, doların küresel likidite içindeki konumunu etkileme potansiyeli taşıyor. Washington’ın bu nakit tahkimatı hamlesi, 2026’nın geri kalanında piyasaların en önemli gündem maddesi olmaya aday görünüyor.