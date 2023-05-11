ABD, OPEC+'ya petrol fiyatları konusunda baskı yapacak

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi, petrol üretim karteli OPEC+'nın üretim kesintileri nedeniyle ABD'li motorlu araç sahiplerinin daha yüksek yakıt fiyatları ödemelerine yol açabileceği endişesiyle baskı yapmak için bir yasa tasarısını görüşecek.

Komite, "Petrol Üretmeyen ve İhraç Eden Karteller" (NOPEC) adlı yasa tasarısını oylayacak. Bu yasa tasarısı, ABD rekabet yasasını OPEC+ üyelerini ve onların ulusal petrol şirketlerini fiyat anlaşmazlığı nedeniyle açılan davalardan koruyan egemenlik dokunulmazlığı iptal ederek değiştirecek. NOPEC tasarısı, OPEC+ üyeleri arasında yer alan Suudi Arabistan ve Rusya gibi ülkeleri hedef alıyor.

Ancak, analistler, piyasanın durgunluğa girdiği bir dönemde petrol fiyatlarının nispeten düşük olduğu için NOPEC tasarısının Kongre'den geçmesinin zor olabileceği konusunda şüpheli.

Tasarının yasalaşması için Kongre'nin her iki kanadı dahil olmak üzere komitelerden geçmesi ve Başkan Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.