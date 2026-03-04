ABD özel sektör istihdamında 7 ayın en güçlü artışı

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Dijital Ekonomi Laboratuvarı iş birliğiyle hazırladığı Şubat 2026 ADP Ulusal İstihdam Raporu'na göre özel sektör istihdamı geçen ay 63 bin kişi artarken yıllık ücret artışı yüzde 4,5 olarak gerçekleşti.

Ekonomistler 50 bin artış bekliyorlardı. Ocak ayında istihdam 22 bin artmıştı.,

Şubat ayındaki istihdam artışı, Temmuz 2025'ten bu yana kaydedilen en güçlü aylık performansı temsil etti. Büyümeye öncülük eden sektörler inşaat ile eğitim ve sağlık hizmetleri oldu.

Sektörel dağılıma göre mal üreten sektörler 16 bin, hizmet sektörü ise 47 bin istihdam katkısı sağladı. İnşaat 19 bin kişiyle en yüksek artışı gerçekleştirirken eğitim ve sağlık hizmetleri 58 bin kişiyle öne çıktı. Bilgi sektörü 11 bin, diğer hizmetler 6 bin artış kaydetti. Öte yandan imalat sektörü 5 bin, profesyonel ve iş hizmetleri 30 bin azalışla öne çıkan negatif kalemler oldu.

ADP Baş Ekonomisti Dr. Nela Richardson, işe alımların arttığını ve ücret artışlarının, özellikle mevcut çalışanlar için güçlü seyrini koruduğunu belirtti. Ancak işe alımların yalnızca birkaç sektörde yoğunlaştığını vurgulayan Richardson, iş değiştirenlerin ücret priminin Şubat'ta rekor düşük seviyeye gerilediğine dikkat çekti.