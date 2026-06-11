ABD petrol stoklarında %7,2 milyon varillik düşüş: Piyasada yeni bir ralli mi başlıyor?

Global enerji piyasalarında arz güvenliğine yönelik tartışmalar devam ederken, ham petrol envanterinde kaydedilen bu dramatik düşüş petrol fiyatlarında anlık bir hareketliliği beraberinde getirdi. Sınırlı bir stok azalışı öngörülen haftada, 7,2 milyon varillik bu net gerileme fiziki piyasadaki ham madde iştahının canlı kaldığını açıkça ortaya koydu. Verinin hemen ardından stratejik emtia kontratlarında alım emirleri hız kazanırken, enerji endeksli fonların pozisyonlarını güncellemeye yönelmesiyle birlikte petrol fiyatlarında %1,65 seviyesinde anlık bir prim kaydedildi.

İhracatta günlük 4,8 milyon varil sınırı aşıldı

Envanterdeki bu keskin düşüşün arka planında, seyahat sezonunun başlamasıyla birlikte iç piyasadaki akaryakıt talebini karşılamak isteyen rafinerilerin tam kapasiteye yakın çalışması yer alıyor. Rafinerilerin ham petrol işleme oranları geçen hafta %1,40 artışla %93,50 seviyesine ulaşarak ham madde tüketimini en üst noktaya taşıdı. Buna ek olarak, deniz aşırı pazarlardan gelen güçlü talep doğrultusunda ham petrol ihracatının günlük 4,8 milyon varil sınırını aşması, limanlardaki fiziki arzın normal mevsimsel ortalamaların %6,20 altına sarkmasında ana omurgayı oluşturdu.

Enerji fiyatlarında aşağı yönlü alan daraldı

Stok verilerinin yarattığı fiziki sıkışma dalgası, üretim merkezlerindeki operasyonel risklerle birleştiğinde enerji kontratları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı daha da belirgin hale getiriyor. Üretim bölgelerinde etkili olmaya başlayan fırtına sistemlerinin açık deniz platformlarında geçici üretim duruşlarına yol açabileceği endişesi, fiyatlama içine %2,30'luk bir risk primi eklenmesine neden oldu. Küresel ölçekte makroekonomik belirsizlikler sürse de, enerji piyasasındaki bu sıkı fiziki görünüm fiyatların aşağı yönlü hareket alanını tamamen sınırlandırıyor.