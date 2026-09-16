ABD petrolünü Asya'ya taşımanın maliyeti rekor kırdı

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Orta Doğu'daki arz kesintilerinin giderek derinleşmesiyle ABD ham petrolünün Asya'ya taşınma maliyeti yeni bir rekor seviyeye yükseldi.

Baltic Exchange verilerine göre, salı günü ABD Körfez Kıyısı'ndan Çin'e 2 milyon varil ham petrol taşımak üzere çok büyük ham petrol taşıyıcısı (VLCC) kiralamanın maliyeti yaklaşık 44,8 milyon dolara ulaştı.

Bu rakam tüm zamanların en yüksek seviyesine işaret ederken, yalnızca bir gün önceki 39 milyon dolara göre sert bir artış gösterdi. İran savaşının şubat sonunda başlamasından önce aynı taşımanın maliyeti yaklaşık 17,8 milyon dolar seviyesindeydi.

Taşıma maliyeti savaş öncesinin 2,5 katına çıktı

ABD ham petrolünün Asya'ya sevkiyatı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Murban petrolü gibi alternatif kargolardan hâlâ daha düşük olması sayesinde ekonomik olmaya devam ediyor.

Bu fiyat avantajı korunduğu sürece Asyalı alıcıların normalin üzerindeki taşıma maliyetlerini karşılamaya devam etmesi bekleniyor.

Körfez Kıyısı'ndan petrol taşıma maliyetlerindeki artış, küresel tanker navlunlarının da yükseldiği bir döneme denk geliyor ve bu ivmenin yakın zamanda değişeceğine ilişkin çok az işaret bulunuyor.

Hürmüz Boğazı da dahil olmak üzere saldırı riski taşıyan güzergâhlardan geçmeye istekli gemilerin sayısı azalıyor. Aynı zamanda güçlü yakıt talebi, rafinerilerin ulaşabildikleri petrolü satın alıp taşımaya devam etmesine yol açıyor. Çünkü rafineriler, ham petrolü motorin ve benzin gibi nihai yakıtlara dönüştürerek hâlâ kâr elde edebiliyor.