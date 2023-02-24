ABD, Rus metallerine yönelik "Gümrük Tarifelerini" açıkladı

Beyaz Saray Ukrayna'nın işgalinin birinci yıl dönümü münasebetiyle yeni bir dizi önlemi duyurdu. Yapılan açıklamada Rus metal ve madencilik sektörüne karşı önlemlerde yer aldı.

Beyaz Saray aldığı önlemler kapsamında, Rusya'nın 2,8 milyar dolar değerinde 100'den fazla metal, minerali ve kimyasal ürünü üzerindeki gümrük tarifelerini artıracağını söyledi.

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Yapılan açıklamada "Tedbirler, Rusya'da eritilen veya dökülen alüminyumun ABD pazarına girme maliyetlerini önemli ölçüde artıracak" ifadeleri yer aldı.

ABD ve Avrupa, Ukrayna'nın işgaline yanıt olarak Rusya'ya kapsamlı yaptırımlar uygularken, alüminyum gibi endüstriyel metaller genel kısıtlamalardan büyük ölçüde kaçındı.

Rusya'nın metal tedarikleri ortalama olarak ABD ithalatının yaklaşık 10'unu oluşturuyor.

ING Groep NV emtia stratejisti Ewa Manthey, "Bunun küresel alüminyum pazarı üzerinde muhtemelen sınırlı bir etkisi olacağını düşünüyoruz" dedi. "ABD yaptırım rotasına giderse, bunun piyasa üzerinde daha ciddi bir etkisi olur."

Rusya'nın alüminyumuna karşı eylem, Alcoa Corp liderliğindeki ABD'li üreticilerden destek aldı. Beyaz Saray ayrıca yaptığı açıklamada, "Yaptırım yetkilerini Rusya'nın metal ve madencilik sektörünü de kapsayacak şekilde genişleteceğini", ancak hareketin piyasadaki aksamaları en aza indirecek şekilde tasarlanacağını söyledi.

"Yaptırımlar devam edecek"

Ayrıca Beyaz Saray tarafından yayımladığı bilgi notunda yaptırımların devam edeceğine yönelik olarak "Bu yaptırımlar, ihracat kontrolleri ve tarifeler, Rusya'ya güçlü ek ekonomik maliyetler yüklemeye yönelik devam eden çabalarımızın bir parçasıdır. Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla, Rusya'nın savaşma yeteneğini bozmak ve zaman içinde ekonomisini kötüleştirmek için elimizdeki tüm ekonomik araçları kullanmak üzere çalışmaya devam edeceğiz." notu paylaşıldı.