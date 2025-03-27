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ABD Sağlık Bakanlığı 10.000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, Bakan Kennedy Jr.'ın öncülüğünde, federal sağlık kurumlarını yeniden yapılandırma çerçevesinde 10.000 tam zamanlı çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.

Haber Merkezi
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ABD Sağlık Bakanlığı 10.000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
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ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı (HHS) sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, Bakan Robert F. Kennedy Jr. ülkenin federal sağlık kurumlarını yeniden şekillendirmeye çalışırken, farklı departmanlarda 10.000 tam zamanlı çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.

Bu işten çıkarmalar, Başkan Donald Trump'ın göreve gelmesinden bu yana gönüllü ayrılma teklifleri yoluyla HHS'den ayrılmayı tercih eden yaklaşık 10.000 çalışana ek olarak yapılıyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre, departman işten çıkarmaları tam olarak uygularsa, gönüllü çıkışlar da dahil olmak üzere yaklaşık dörtte bir federal sağlık çalışanını işten çıkarmış olacak.

Journal'a göre HHS ayrıca 10 bölge ofisinden beşini kapatacak ancak temel sağlık hizmetleri bundan etkilenmeyecek.

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