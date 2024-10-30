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ABD seçimlerinin piyasalara etkisi ne olur? Bankacılık devi değerlendirdi

İsviçreli bankacılık devi UBS, ABD seçimleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede küresel piyasalar için 'olaysız bir gelişme' olmayacağını belirtti.

Haber Merkezi
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ABD seçimlerinin piyasalara etkisi ne olur? Bankacılık devi değerlendirdi
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UBS Başkanı Sergio Ermotti CNBC'ye verdiği demeçte, dünyanın önde gelen ekonomisinde yaklaşan seçimlerin sonucunun, Beyaz Saray'ın liderliğini kim kazanırsa kazansın, küresel piyasalara dalgalanmaya hazır olduğunu söyledi.

Ermotti, "Dördüncü çeyrek için görünüm, makroekonomik ve jeopolitik cephede gördüğümüz belirsizliklerden hala bir şekilde etkileniyor, ABD'de yaklaşan seçimler var, Bu elbette olaysız bir olay olmayacak. Kim kazanırsa kazansın ve sonuç ne olursa olsun, bazı piyasa hareketleri bekliyoruz. Yatırımcıların nasıl tepki vereceğini göreceğiz" dedi.

Pictet Asset Management'tan Arun Sai de, "Bizim için bu sonuçların hiçbiri büyüme açısından olumlu değil. Donald Trump'ın başkanlığında, göç ve gümrük tarifelerine odaklanması nedeniyle bunun enflasyonist olacağını düşünüyoruz. Ancak herhangi bir sonucun özellikle büyüme açısından olumlu olduğunu düşünmüyoruz. Tahvillerin bu şekilde davranmasının nedeni de bu" diye konuştu.

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