ABD tahvil arzı portföy dinamiklerini değiştirecek mi?

Tahvil fonlarına iki ayda giren toplam 73 milyar doların üzerindeki para, piyasanın son üç yılda gördüğü en büyük sermaye akışına sahne oluyor. Bu hareketin arkasında kısa vadeli pozisyon alan trader'ların değil; emeklilik fonları ve sigorta şirketleri gibi devasa kurumsal yapıların alımları yer alıyor. Çeyrek asır sonra ilk kez %5 civarında nominal getiri bulan bu kurumlar, uzun vadeli yükümlülüklerini karşılamak amacıyla bilançolarını 20 yıllığına bu seviyeden kilitliyor. Giriş yapan bu sermayenin karakteri, sisteme dahil olduktan sonra uzun süre dışarı çıkmayan kalıcı nitelik taşıyor.

Getiri zirvesinin arkasındaki gerçek: Arz şoku

Piyasadaki bu fiyatlamanın ana motorunu ABD Merkez Bankası (Fed) adımları değil, doğrudan ABD Hazinesi’nin borçlanma stratejisi oluşturuyor. Artan bütçe açığını kapatmak isteyen Hazine, tahvil arzını rekor seviyelere taşıdı. Arz cephesindeki bu patlamaya karşılık, talep tarafında ciddi bir geri çekilme gözleniyor. Fed kantitatif sıkılaşma kapsamında bilançosunu küçültürken, küresel sistemin en büyük iki yabancı alıcısı konumundaki Japonya ve Çin para birimlerini desteklemek adına ABD tahvil portföylerini daraltıyor. Alıcıların azaldığı, arzın ise rekor kırdığı bu yeni denge, getirilerdeki %5 seviyesini geçici bir anomali olmaktan çıkarıp kalıcı bir piyasa gerçeğine dönüştürüyor.

Eksen kayması: Hisseden tahvile büyük göç

ABD tahvil arzındaki bu yapısal artış, portföy dinamiklerinde uzun vadeli bir eksen kaymasını mekanik olarak devreye sokuyor. Bu süreç hisse senedi piyasalarında ani bir çöküş yaratmak yerine, piyasaya giren taze sermayenin yönünü değiştiriyor. Masada %5 oranında risksiz ve garantili bir getiri alternatifi dururken, büyük fonların yeni likiditeyi %2 temettü veren riskli hisse senetlerine yönlendirmesi finansal rasyonaliteyle uyuşmuyor. Önümüzdeki 12 ay boyunca küresel sisteme girecek her yeni doların birincil adresi artık hisse senetleri yerine tahviller oluyor. Bu dinamik, paranın alternatifsizlikten sürekli hisseye aktığı dönemi resmen kapatarak ‘büyük rotasyon’u kalıcı hale getiriyor.