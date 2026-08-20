ABD tahvil faizleri yeniden yükselişe geçti

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ABD Hazine tahvili faizleri perşembe günü yükselerek, Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli devlet tahvillerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla açıkladığı müdahale sonrasında bir önceki gün kaydedilen düşüşün büyük bölümünü geri aldı.

Hazine Bakanlığı'nın hızlandırılmış geri alım programının odağındaki 30 yıllık ABD tahvilinin faizi 5,7 baz puan artışla yüzde 5,251'e yükseldi. Konut kredileri, otomobil kredileri ve kredi kartı borçlanmaları açısından temel gösterge olarak izlenen 10 yıllık tahvil faizi 5,1 baz puan yükselerek yüzde 4,704'e çıktı.

Fed'in kısa vadeli faiz kararlarına daha duyarlı olan 2 yıllık tahvil faizi ise 1,5 baz puan artışla yüzde 4,1927'ye ulaştı.

JPMorgan: Yapısal sorunlar çözülmedi

JPMorgan Chase kıdemli araştırma analisti Maia Crook, müdahalenin uzun vadeli faizlerde kısa süreli düşüş sağladığını ancak tahvil piyasasındaki yapısal sorunları çözmediğini belirtti.

Crook, Hazine'nin piyasaya müdahalesinin uzun vadede daha yüksek risk primlerine yol açabileceğini ifade etti.

DHF Capital S.A.'dan Bas Kooijman ise bu tür işlemlerin uzun vadeli ABD tahvil faizlerindeki yükselişi sınırlayabileceğini ve dolar üzerinde baskı oluşturabileceğini değerlendirdi.

Fed'in odağında enflasyon var

Fed'in eylül toplantısı öncesinde enflasyonun para politikasındaki ana konu olmaya devam ettiği belirtiliyor.

Federated Hermes'ten Karen Manna, Fed yetkililerinin iş gücü piyasasını artık temel enflasyon baskısı kaynağı olarak görmediğini, istihdam koşullarının dengeye daha yakın değerlendirildiğini kaydetti.

Çarşamba günü yayımlanan temmuz ayı FOMC tutanaklarında da enflasyonda daha fazla ilerleme sağlanmaması halinde daha yüksek faizlerin gerekebileceği mesajı verildi.

ABD'de enflasyon aylık bazda ılımlı artışlar gösterse de Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmayı sürdürüyor.