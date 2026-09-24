ABD tahvil faizlerinde 19 yılın zirvesi: Fed beklentileri baskıyı artırıyor

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Fed'in faizleri daha da artıracağına yönelik beklentilerin güçlenmesi, doları desteklerken ABD Hazine tahvil faizlerini yukarı taşıyor. DHF Capital S.A'dan Bas Kooijman, güçlü ekonomik veriler ve yüksek enerji fiyatlarının para politikasında ilave sıkılaşma ihtimalini artırdığını belirtti.

Çarşamba günü açıklanan öncü PMI verilerinin ABD'de ekonomik faaliyetin eylülde hızlandığını göstermesi, yüksek enerji fiyatlarının sürmesi ve girdi maliyetlerindeki baskıyla birlikte yeni faiz artışlarına yönelik beklentileri destekledi.

Kooijman, Fed yetkililerinden gelen açıklamaların da bu görünümü güçlendirdiğini ifade etti. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr, enflasyonun hedefe zamanında dönmesini sağlamak için ilave faiz artışlarının muhtemelen gerekli olduğunu söyledi.

10 yıllık tahvil faizi 2007'den bu yana en yüksek seviyede

ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi yüzde 5,148'e yükselerek 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Dolar endeksi DXY ise yüzde 0,1 düşüşle 101,004 seviyesinde işlem gördü.