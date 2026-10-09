ABD tahvil faizlerinde rüzgar terse döndü: 10 yıllık getiri %5,23'e indi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD tahvil piyasasında haftalardır süren satış dalgası yerini toparlanmaya bıraktı. Güçlü geçen 30 yıllık tahvil ihalesi sonrası ABD'nin gösterge kabul edilen 10 yıllık tahvil faizi, son 24 yılın en yüksek seviyelerinden uzaklaşarak düşüşe geçti.

10 yıllık getiride düşüş

9 Ekim sabahı itibarıyla 10 yıllık ABD tahvili getirisi %5,23 seviyesinde işlem gördü. Bir önceki gün bu oran %5,24'tü. Böylece getiride aylık bazda 0,26 puanlık, yıllık bazda ise 1,19 puanlık artış korunurken, yükseliş ivmesi frenlenmiş oldu. Yıl sonu beklentisi %5,21 bandında. 30 yıllık kağıda gelen alım, uzun vadeli ABD borcuna olan talebin sürdüğünü gösterdi.

Gözler Fed'de

Gözler şimdi ABD Merkez Bankası'nda. Vadeli kontratlar, Fed'in ekim ayında faizi değiştirmeme ihtimalini %82 olarak gösteriyor. Aralık ayı için ise ek faiz artışı beklentisi %81'e çıkmış durumda. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyon %2 hedefine dönene kadar yeni artışların gerekebileceğini söylerken, ekim toplantısı için kapıyı açık bıraktı. Fed, eylül ayında politika faizini %4 seviyesine çekmişti. Ülkede yıllık enflasyon ağustosta %3,4, işsizlik oranı ise eylülde %4,2 olarak ölçülmüştü.

Trump'ın açıklaması petrolü düşürdü

Tahvil faizlerini baskılayan bir diğer gelişme jeopolitik cepheden geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la yürütülen diplomatik temasların iyi gittiğini ve kasım ayındaki ara seçimler öncesi askeri bir operasyonun gündemde olmadığını söylemesi, petrol fiyatlarında geri çekilmeye yol açtı.

Vade vade getiriler

Kısa vadeli kağıtlarda 4 haftalık getiri %4,02, 3 aylık %4,15, 6 aylık %4,32 ve 1 yıllık %4,43 seviyesinde bulunuyor. Orta vadede tablo 2 yıllıkta %4,76, 3 yıllıkta %4,89, 5 yıllıkta %4,99 ve 7 yıllıkta %5,11 şeklinde. Uzun vadenin zirvesi ise %5,65 ile 20 yıllık tahvilde görülürken, 30 yıllık getiri %5,61'e geriledi. Enflasyona göre düzeltilmiş 10 yıllık reel getiri de %2,87 olarak hesaplandı.